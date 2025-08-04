陸中央氣象台發布暴雨預警 北京、河北等地又有暴雨

面對極端的課業與入學考試競爭壓力，大陸有家長及學生「聰明藥」視為提升學習表現的捷徑。然而，這些藥物原為治療注意力不足且受嚴格規範，未經醫囑濫用，可能導致成癮與神經損傷。有高三學生服藥後沉迷，最終進入藥物成癮科接受治療。這種現象在青少年間蔓延，為何家長與學生選擇冒健康風險？在成績與健康的平衡上，是否應反思學業壓力與分數崇拜的深層問題，適時喊停這種極端的「智商稅」迷信？

2025-08-04 07:00