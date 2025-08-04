共軍高層再傳落馬 北部戰區司令員「消失」

據遼寧日報報導，八月一日，遼寧省慶「八一」軍政座談會在瀋陽召開，「北部戰區主要領導出席並講話」。但通篇報導只見北部戰區政委鄭璇，未提及司令員黃銘，加深外界對於黃銘動向的揣測。

遼寧日報去年關於遼寧省慶「八一」軍政座談會在瀋陽召開的報導提到，遼寧省委書記、省人大常委會主任郝鵬出席並講話，北部戰區司令員黃銘出席。外界當時是由此確認，黃銘已由中部戰區司令員調任北部戰區司令員。

今年五月，網上即有消息稱黃銘被停職或「出事被抓」。遼寧日報關於遼寧省慶「八一」軍政座談會的報導未提及黃銘，引發更多揣測。據報導，北部戰區政委鄭璇在今年遼寧省慶「八一」軍政座談會上，代表戰區黨委和駐遼部隊，向遼寧各級黨委、政府和廣大人民群眾，致以衷心感謝和崇高敬意。

鄭璇說，今年以來北部戰區黨委機關和戰區部隊堅決貫徹中共中央、中央軍委和軍委主席習近平決策，「深入推進政治整訓，部隊思想根基越來越牢固、作風風氣越來越純正、精神面貌越來越昂揚」。

根據公開訊息，現年六十二歲的黃銘是江蘇宜興人。二○一四年七月，晉升少將軍銜；二○一九年底晉升中將軍銜，二○二三年一月晉升上將軍銜。在二○一五年九月三日紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十周年大會閱兵式中，黃銘作為五十餘位將軍領隊之一，率領「平型關大戰突擊連」英模部隊方陣接受檢閱。

若果真如傳聞黃銘已落馬，則其出任北部戰區司令員時間還不到一年。