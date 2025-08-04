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邀青年專家 中共北戴河暑休啟動

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
據央視新聞報導，受中共中央總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家。圖／截自央視新聞
據央視新聞報導，受中共中央總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家。圖／截自央視新聞

央視報導，受中共總書記習近平委託，中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇昨日在北戴河看望暑期休假專家，這顯示中共啟動北戴河暑休，中共高層赴北戴河休假式辦公，未來兩周一般不會公開露面。

據報導，蔡奇昨在探望專家時指出，專家人才是中共黨和國家的寶貴資產。中共十八大以來，以習近平為核心的中共中央把人才工作擺在治國理政的重要位置，全面加強中共對人才工作的領導。希望專家人才深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實廿大和廿屆二中、三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

報導稱，中共中央邀優秀專家代表到北戴河休假，是中共黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。今年主題是「建功新時代」，參加休假活動的有高科技領域、哲學社會科學領域專家和基礎研究領域青年人才等。

澎湃新聞指，央視畫面顯示，中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁，歷史學家錢乘旦，中國科學院院士、深圳醫學科學院創始院長、深圳灣實驗室主任顏寧，主持人康輝等參加了今年北戴河休假。中共內部近年已無北戴河會議說法，改以非正式的專家會議形式，但仍被視為黨內高層共議國事的場合。

中共 習近平

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