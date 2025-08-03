中共中央高層啟北戴河夏休 蔡奇：強調人才強國戰略

據央視新聞報導，受中共中央總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家。蔡奇表示，專家人才是黨和國家的寶貴資產，並強調要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，積極推動科技、教育和人才強國戰略，為建設強大國家貢獻智慧和力量。

央視新聞指出，蔡奇3日在北戴河探望暑期休假專家，代表中共黨中央、國務院向全國各條戰線、各領域的廣大專家人才致以誠摯問候。中共中央政治局委員、中央組織部長石泰峰，國務委員諡貽琴參與探視活動。

蔡奇指出，專家人才是黨和國家的寶貴資產。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央把人才工作擺在治國理政的重要位置，全面加強黨對人才工作的領導，深入實施人才強國戰略，一體推進教育科技人才事業發展，形成人才輩出、人盡其才、才盡其用的生動局面。

蔡奇認為，習近平始終關心牽掛專家人才，激勵廣大專家人才銳意創新、勇於高峰。在新征程上，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，為廣大專家人才幹事創業提供廣闊舞台。

蔡奇接著表示，希望專家人才深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，大力弘揚科學家精神，主動肩負起時代重任，開拓進取、拼搏奮鬥，為建設教育強國、科技強國、人才強國，推進黨和國家事業發展作出新的更大貢獻。

另，報導稱，中共中央、國務院邀請優秀專家代表到北戴河休假，是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。同時，今年休假活動的主題是「建功新時代」，參加休假活動的有高科技領域、哲學社會科學領域專家和基礎研究領域青年人才等。

此外，港媒《明報》提到，北戴河辦公制度是中共中央在1954年至1965年、1984年至2002年每年夏季在河北秦皇島北戴河辦公的制度，中央高層在北戴河辦公期間召開的有關會議統稱為「北戴河會議」。2003年之後，北戴河暑期辦公制度廢除；但常有務虛的「北戴河會議」。2012年11月中共十八大之後，已無「北戴河會議」的說法。「北戴河專家休假制度」是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排，於2001年開始執行。