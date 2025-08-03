快訊

川普關稅幾乎確定！美貿易代表籲外界：不應寄望稅率會在不久將來調降

獨／兆豐銀推「跨行即時攔截預警新制」 金管會指示銀行公會研議

獨／高雄民宅失火！婦攜年幼兒女逃出 起火處有打火機「疑小孩玩火釀災」

聽新聞
0:00 / 0:00

中共中央高層啟北戴河夏休 蔡奇：強調人才強國戰略

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據央視新聞報導，受中共中央總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家。蔡奇表示，專家人才是黨和國家的寶貴資產，並強調要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，積極推動科技、教育和人才強國戰略，為建設強大國家貢獻智慧和力量。圖／取自新華社
據央視新聞報導，受中共中央總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家。蔡奇表示，專家人才是黨和國家的寶貴資產，並強調要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，積極推動科技、教育和人才強國戰略，為建設強大國家貢獻智慧和力量。圖／取自新華社

據央視新聞報導，受中共中央總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家。蔡奇表示，專家人才是黨和國家的寶貴資產，並強調要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，積極推動科技、教育和人才強國戰略，為建設強大國家貢獻智慧和力量。

央視新聞指出，蔡奇3日在北戴河探望暑期休假專家，代表中共黨中央、國務院向全國各條戰線、各領域的廣大專家人才致以誠摯問候。中共中央政治局委員、中央組織部長石泰峰，國務委員諡貽琴參與探視活動。

蔡奇指出，專家人才是黨和國家的寶貴資產。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央把人才工作擺在治國理政的重要位置，全面加強黨對人才工作的領導，深入實施人才強國戰略，一體推進教育科技人才事業發展，形成人才輩出、人盡其才、才盡其用的生動局面。

蔡奇認為，習近平始終關心牽掛專家人才，激勵廣大專家人才銳意創新、勇於高峰。在新征程上，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，為廣大專家人才幹事創業提供廣闊舞台。

蔡奇接著表示，希望專家人才深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，大力弘揚科學家精神，主動肩負起時代重任，開拓進取、拼搏奮鬥，為建設教育強國、科技強國、人才強國，推進黨和國家事業發展作出新的更大貢獻。

另，報導稱，中共中央、國務院邀請優秀專家代表到北戴河休假，是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。同時，今年休假活動的主題是「建功新時代」，參加休假活動的有高科技領域、哲學社會科學領域專家和基礎研究領域青年人才等。

此外，港媒《明報》提到，北戴河辦公制度是中共中央在1954年至1965年、1984年至2002年每年夏季在河北秦皇島北戴河辦公的制度，中央高層在北戴河辦公期間召開的有關會議統稱為「北戴河會議」。2003年之後，北戴河暑期辦公制度廢除；但常有務虛的「北戴河會議」。2012年11月中共十八大之後，已無「北戴河會議」的說法。「北戴河專家休假制度」是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排，於2001年開始執行。

據央視新聞報導，受中共中央總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家。圖／截自央視新聞
據央視新聞報導，受中共中央總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家。圖／截自央視新聞

蔡奇 習近平 中共二十大

延伸閱讀

台塑四寶近來股價強強滾 大摩揭原來與這原因有關

少林寺換住持後「平安香」免費了 以前1炷香動輒上百人民幣

中共黨外人士座談會 習近平：提振消費破除內捲

川普會習近平…可能年底前

相關新聞

中共中央高層啟北戴河夏休 蔡奇：強調人才強國戰略

據央視新聞報導，受中共中央總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家。蔡奇表示...

花蓮陸配村長因國籍被解職 陸委會：兩岸條例未規定 尊重內政部解釋

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華被指未放棄中國國籍，8月1日起被富里鄉公所解除職務。鄧萬華表示中國大陸政府根本不會出具放棄國籍...

陸氣象局：颱風「白鹿」生成 未來對大陸海域影響曝光

大陸中央氣象台3日最新消息指出，今年第10號颱風「白鹿」在日本以南洋面生成，未來，「白鹿」對大陸海域無影響。

又有官員落馬？北部戰區司令員黃銘 遼寧「八一」座談報導未見其名

據《遼寧日報》報導，8月1日，遼寧省慶「八一」軍政座談會在瀋陽召開，「北部戰區主要領導出席並講話」。但通篇報導只見北部戰...

共軍信息支援部隊演練首度公開 聲稱隨時迎戰數據轟炸

解放軍「信息支援部隊」2024年4月19日正式成立後，為配合8月1日中共「建軍節」，大陸央視新聞發布2分17秒的宣傳影片...

美媒：中「影子艦隊」無視美制裁 持續買伊朗石油

美國CBS新聞調查報導揭露，儘管美國不斷祭出制裁，中國仍通過所謂「影子艦隊」祕密購買伊朗石油，以船對船轉運的方式規避美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。