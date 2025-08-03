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避免中日關係惡化？陸抗戰電影「731」將在918上映 此前延期引發議論

中央社／ 台北3日電

中國抗戰電影「731」今天確定將在9月18日上映，當天是「九一八事變」94週年。「731」原定7月31日上映，近日突然不明原因延期引發議論。日媒此前報導，延期可能是避免中日關係惡化。

「731」突然延期上映引發議論之際，中國官媒央視新聞下午報導，又有一批電影定檔（確定檔期）發布，其中包括「731」將在9月18日上映。消息一出，「731定檔」立刻衝上社群熱搜冠軍。

央視新聞宣布後，其官方微博還轉發「731」預告片，表示「山河已無恙，吾輩當自強，真相不能忘。銘記歷史！」

中共今年盛大慶祝對日抗戰勝利80週年，多部官方主導的抗戰電影相繼登場。以南京大屠殺為背景的「南京照相館」，7月25日上映迄今，累計票房人民幣14.47億元（下同，約新台幣60億元），穩居票房冠軍。

與此同時，中國蘇州近日又有一對日本母子遭攻擊，母親受傷；日本也接連傳出中國遊客遇襲受傷。

「731」原定7月31日上映，卻在臨近上映前突然傳出延後，片方三緘其口不願回應，引發議論與揣測。在中國，電影突遭不明原因撤檔或延期，通常涉及敏感因素。

許多大陸自媒體提到，「731」預告片發布以來，已經湧現出超過百萬條舉報，理由包括「血腥暴力嚇壞孩子」、「宣揚仇恨，破壞中日友好」等。

其次，有業內人士稱，因為「南京照相館」票房已突破14億，如果「731」如期上映，兩部抗戰電影在市場上難免形成直接競爭，會嚴重影響「南京照相館」的後續排片和票房走勢。

日本TBS電視台7月29日報導，「731」原定上映日期已經取消，這部電影在各大票房網站最期待電影排行榜上仍位居第一，突然延期上映引發網路議論。

報導說，中國各地正在舉辦對日抗戰勝利80週年紀念活動，「731」延期很可能是當局出於避免中日關係惡化和煽動反日情緒的考量。

公開資料顯示，「731」是由中共山東省委宣傳部、吉林省委宣傳部、黑龍江省委宣傳部、哈爾濱市委宣傳部、青島市委宣傳部聯合製作，長春電影集團等聯合出品。影片以日軍731部隊在東北進行的細菌實驗為背景，透過一個小人物的曲折命運，揭露731部隊的罪行。

電影 抗戰 日本 中共 南京大屠殺

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