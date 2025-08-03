花蓮陸配村長因國籍被解職 陸委會：兩岸條例未規定 尊重內政部解釋

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華被指未放棄中國國籍，8月1日起被富里鄉公所解除職務。鄧萬華表示中國大陸政府根本不會出具放棄國籍證明文。對此，陸委會3日回應稱，兩岸條例未規定大陸人民取得台灣身份擔任民選公職內容，因此尊重內政部解釋與處置。

鄧萬華8月1日被鄉公所解職，成為我國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華表示，自己拿的是台灣護照、也依法當選，突遭解職將提訴願爭取權益。我內政部1月查核確認全國有5名現任村里長具中華人民共和國國籍，去函要求鄉鎮市公所依照「國籍法」辦理，鄧萬華也是其中之一。而鄧萬華投書媒體稱，「中國政府不承認我國國籍制度，根本不會出具『放棄國籍證明』這樣的文件」。

陸委會表示，原籍中國大陸人民取得台灣身分後，若欲擔任我國民選公職，除「參選資格」有兩岸條例之限制外，其他有關「選舉活動」、「就職、任職、解職」等事項，因兩岸條例沒有規定，故仍須適用我國各有關法令之規定。

陸委會進一步指出，依國籍法第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，此係基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。事實上具有雙重國籍者如欲擔任中華民國民選公職人員，因此尊重主管機關內政部對國籍法之解釋與相關處置。

據了解，鄧萬華來自中國四川廣元市，1997年嫁來台灣，17年前取得台灣身分證，2022年首度參選學田村長並當選。