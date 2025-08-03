陸氣象局：颱風「白鹿」生成 未來對大陸海域影響曝光

大陸中央氣象台3日最新消息指出，今年第10號颱風「白鹿」在日本以南洋面生成，未來，「白鹿」對大陸海域無影響。

央視報導，上午11時，颱風白鹿中心位於日本東京東南方向約270公里的海面上，中心附近最大風力8級（18米/秒）。預計，「白鹿」將以每小時35公里的速度向東北方向快速移動，強度變化不大。

至於傳言再次復活的竹節草颱風，目前其殘渦進入黃海後對流明顯增強，但高低空系統有些分離，說明垂直風切變較大，因此，竹節草想要再次復活難度很大。

大陸中央氣象台3日10時繼續發布藍色強對流預警，預計3日14時至4日14時，西北地區中東部、華北北部、華南東部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，包括黑龍江東北部、吉林東南部、遼寧東北部、青海東部、甘肅中部、陝西北部、寧夏北部、山西中北部、河北西部、廣西東部和南部、廣東、雲南西部、西藏東南部、台灣等地部分地區有大到暴雨。

福建氣象台3日10時57分則發佈暴雨警報，今天白天到夜間，漳州、廈門、泉州和莆田四市的部分有暴雨，局部大暴雨，其餘地區局部有暴雨，24小時累計雨量50～120毫米，局部230毫米，雷雨時局地伴有短時強降水、7-10級大風等強對流天氣。