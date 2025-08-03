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又有官員落馬？北部戰區司令員黃銘 遼寧「八一」座談報導未見其名

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
《遼寧日報》關於遼寧省慶「八一」軍政座談會的報導未提及共軍北部戰區司令員黃銘，引發外界對其動向的揣測。（圖／取自環球網）
《遼寧日報》關於遼寧省慶「八一」軍政座談會的報導未提及共軍北部戰區司令員黃銘，引發外界對其動向的揣測。（圖／取自環球網）

據《遼寧日報》報導，8月1日，遼寧省慶「八一」軍政座談會在瀋陽召開，「北部戰區主要領導出席並講話」。但通篇報導只見北部戰區政委鄭璇，卻未提及北部戰區司令員黃銘，加深外界對於黃銘動向的揣測。

《遼寧日報》去年關於遼寧省慶「八一」軍政座談會在瀋陽召開的報導提到，遼寧省委書記、省人大常委會主任郝鵬出席並講話，北部戰區司令員黃銘出席。外界當時是由此確認，黃銘已由解放軍中部戰區司令員調任北部戰區司令員。

今年5月網上即有消息指稱，黃銘已被停職或「出事被抓」。《遼寧日報》關於遼寧省慶「八一」軍政座談會的報導未提及黃銘，加深外界對黃銘動向的揣測。

據《遼寧日報》報導，北部戰區政委鄭璇在今年遼寧省慶「八一」軍政座談會上，代表戰區黨委和駐遼部隊，向遼寧各級黨委、政府和廣大人民群眾，致以衷心感謝和崇高敬意。

鄭璇強調，今年以來，北部戰區黨委機關和戰區部隊堅決貫徹中共中央、中央軍委和軍委主席習近平決策部署，「深入推進政治整訓，部隊思想根基越來越牢固、作風風氣越來越純正、精神面貌越來越昂揚」。

根據公開訊息，現年62歲的黃銘是江蘇宜興人。2014年7月，晉升少將軍銜，2019年底晉升中將軍銜，2023年1月晉升上將軍銜。

在2015年9月3日紀念中國人抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會閱兵式中，黃銘作為50餘位將軍領隊之一，率領「平型關大戰突擊連」英模部隊方陣接受檢閱。

2023年1月黃銘升任中部戰區司令員，2024年8月調任北部戰區司令員。若果真如傳聞黃銘已經落馬，則其出任北部戰區司令員時間還不到一年。近年中共各戰區司令員頻繁異動也引發外界高度關注。

中共 解放軍 習近平 中國人 抗日戰爭

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