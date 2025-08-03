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共軍信息支援部隊演練首度公開 聲稱隨時迎戰數據轟炸

聯合報／ 大陸中心／即時報導
配合8月1日中共「建軍節」，央視新聞發布共軍去年4月新組建的「信息支援部隊」宣傳影片。（圖／截自央視新聞影片）
配合8月1日中共「建軍節」，央視新聞發布共軍去年4月新組建的「信息支援部隊」宣傳影片。（圖／截自央視新聞影片）

解放軍「信息支援部隊」2024年4月19日正式成立後，為配合8月1日中共「建軍節」，大陸央視新聞發布2分17秒的宣傳影片，聲稱是首次公開信息支援部隊的攻防演練，強調該部隊「迎戰隨時可能的『數據轟炸』」。

根據新華社報導，2024年4月19日，中國人民解放軍信息支援部隊成立大會在北京八一大樓舉行，由中共中央軍委主席習近平向信息支援部隊授予軍旗並致訓詞。

習近平致訓詞時指出，調整組建信息支援部隊，是中共中央和中央軍委從強軍事業全局出發作出的重大決策，是構建新型軍兵種結構布局、完善中國特色現代軍事力量體系的戰略舉措，對加快國防和軍隊現代化、有效履行新時代人民軍隊使命任務具有重大而深遠的意義。

習近平強調，信息支援部隊是全新打造的戰略性兵種，是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐，在推動共軍高質量發展和打贏現代戰爭中地位重要、責任重大。

習近平要求信息支援部隊要堅決「聽黨指揮」，全面貫徹中共對軍隊絕對領導的根本原則和制度。同時要有力支撐作戰，堅持信息主導、聯合制勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系，精準高效實施信息支援，服務保障各方向各領域軍事鬥爭。

新華社指出，根據中共中央軍委決定，新組建的信息支援部隊由中央軍委直接領導指揮，同時撤銷戰略支援部隊番號，相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關係。

在信息支援部隊成立不到十個月後，習近平2024年12月4日就前往視察信息支援部隊，並代表中共中央和中央軍委祝賀信息支援部隊召開第一次黨代表大會，顯示其對這個新組建戰略性兵種的重視。

新華社當時報導，習近平在聽取信息支援部隊工作匯報後指出，當前新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，戰爭形態加速演變，網絡信息體系在現代戰爭中的地位作用空前凸顯。信息支援部隊首先是一個戰鬥隊，要站在強軍勝戰的高度，充分認清網絡信息體系建設的極端重要性，認清擔負的歷史重任，加快把網絡信息體系建設和服務支撐備戰打仗能力搞上去。

習近平並要求，共軍各單位要積極協同配合，共同把信息支援部隊建設好，開創共軍網絡信息體系建設新局面。

中共 共軍 習近平 新華社 解放軍

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