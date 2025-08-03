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應對西太安全威脅 中俄聯合演習正展開海上演練

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中俄「海上聯合-2025」聯合演習8月1日在俄羅斯海參崴港登場。（新華社）
中俄「海上聯合-2025」聯合演習8月1日在俄羅斯海參崴港登場。（新華社）

中俄「海上聯合-2025」聯合演習海上演練階段已全面展開。據大陸國防部消息，中俄海上艦艇編隊3日從某軍港解纜起航，奔赴俄羅斯符拉迪沃斯托克港（海參崴）附近海域開展多課目演練。

大陸國防部稱，按照演習方案，中俄海上艦艇編隊將舉行為期三天的海上演練，演練內容包括援潛救生、聯合反潛、防空反導、對海作戰等多個課目演練，並開展實際使用武器訓練，檢驗前期聯合籌劃期間方案計劃研討成果。

此前中共海軍發布，中俄海上聯合演習將於8月1日至8月5日展開，以「聯合維護戰略通道安全」和「聯合應對西太安全威脅」為主題，前兩天主要在港岸展開，3日起轉入海上聯合演習實施階段。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄中聯合演習的海上部分將於8月3日至5日在日本海海域進行。俄羅斯太平洋艦隊稱，俄中即將在日本海舉行的海軍演習是防禦性演習，不針對第三方國家。

據了解，中俄「海上聯合」系列演習始於2012年，由兩國每年輪流在該國附近海域舉行，目前已舉辦過十次。分析認為歷次演習地點圖凸顯地緣政治意涵，該演練在2013年、2015年與2017年也曾在日本海海域演習，其中「海上聯合-2017（II）」首次穿越日本海，進入鄂霍次克海域演訓，該處接近日俄領土爭議島嶼，已突破第一島鏈東北端。

中俄「海上聯合-2025」聯合演習在中共八一建軍節8月1日展開，其中海上演練自3日開始。圖為1日舉行的聯合演習開場儀式。（新華社）
中俄「海上聯合-2025」聯合演習在中共八一建軍節8月1日展開，其中海上演練自3日開始。圖為1日舉行的聯合演習開場儀式。（新華社）

演習 日本 海軍 中共 國防部 俄羅斯

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