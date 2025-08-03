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前國務院副總理劉鶴重出江湖？日前罕見會美國工商界訪問團

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美中貿易全國委員會（USCBC）上周組團訪問中國大陸，罕見地與大陸前國務院副總理劉鶴會面。（路透）
美中貿易全國委員會（USCBC）上周組團訪問中國大陸，罕見地與大陸前國務院副總理劉鶴會面。（路透）

英國《金融時報》今年4月6日曾引述多名知情人士的消息指出，北京當局正在調查前國務院副總理劉鶴的兒子劉天然所涉及的金融腐敗案，引發劉鶴是否失勢的傳聞。劉鶴上周罕見地出面會見美中貿易全國委員會（USCBC）董事會代表團，引發關注。

根據美中貿易全國委員會（USCBC）微信公眾號8月1日傍晚發布的新聞稿， USCBC董事會代表團7月30日在北京圓滿完成為期兩天的訪華活動。

新聞稿稱，代表團此次訪華意在促進兩國商業交流、增強工商界信心，並推動在華美資企業營造更加穩定、公平、可預期的營商環境。代表團此次還支持了兩國正在進行的圍繞雙邊及全球議題的持續談判與對話。

但外界多關注到，新聞稿特別提及，USCBC董事會代表團此行還在北京拜會了國務院前副總理劉鶴和中國人民銀行（大陸央行）前行長易綱。

《金融時報》前述這篇報導引述美國中央情報局（CIA）前中國問題分析主管韋德寧（Dennis Wilder）的觀點稱，劉鶴在2023年退休後還定期會見外國人，包括在2024年4月會見時任美國財政部長葉倫。但過去一年，他的會面次數大幅減少。

《金融時報》4月這篇報導曾指，劉鶴因政治地位被削弱，無力護子。劉天然案反映北京當局對金融界的強力整頓。

現年73歲的劉鶴在美國總統川普第一個任期時，為中美全面經濟對話中方牽頭人，並在2020年初赴白宮與川普簽署中美第一階段經貿協議。

USCBC此次代表團由USCBC董事會主席、聯邦快遞集團總裁兼執行長芮思博 (Rajesh Subramaniam) 擔任團長，其他成員也均為USCBC董事會成員。

「我們很高興有機會與中國政府交流，促進商業關係並分享USCBC會員企業在中國的政策優先事項及關切，」芮思博表示，「中國市場對於美國企業來說仍然至關重要，且對企業維繫在全球的競爭力而言不可或缺。」

USCBC董事會代表團此行還先後與中共中央外事辦主任王毅、商務部長王文濤、工信部長李樂成、國家發展和改革委員會副主任周海兵，中國人民銀行副行長宣昌能、北京市委書記尹力、中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌等中共官員會晤。

劉鶴 北京 美國 經貿 中國人民銀行

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