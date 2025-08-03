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謝鋒：中美要和平共處 就不能在彼此核心利益問題踩線

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸駐美國大使謝鋒（右）日前出席中美匹克球時強調，中美要能和平相處，不能在核心利益問題上越界。（圖／取自中國駐美大使館）
大陸駐美國大使謝鋒（右）日前出席中美匹克球時強調，中美要能和平相處，不能在核心利益問題上越界。（圖／取自中國駐美大使館）

中國駐美國大使謝鋒日前出席中美匹克球交流活動時，談及中美關係表示，中美關係又站在一個關鍵歷史節點，這個「大球」仍需許多「小球」來推動，未來仍要由兩國人民來創造。他並指出，就像在匹克球賽場上要遵守「比賽規則」，中美要在這個星球上和平共處，就不能在涉及彼此核心利益的問題上踩線越界

據大陸駐美國大使館微信公眾號3日發布的消息，陸使館2日為美國馬里蘭州青少年匹克球（一種結合羽球、網球與桌球特色的球拍運動）文化交流訪華團舉辦開放日活動。

謝鋒在活動致辭時表示，半個多世紀前，「乒乓外交」叩開中美交往大門，兩國人民的真誠願望讓中美打破堅冰。今天，匹克球運動架起中美交流新橋，兩國人民的友好互動為中美關係再添暖意。

謝鋒在致詞中以球賽比喻中美關係，他稱，就像在匹克球賽場上要遵守「比賽規則」，中美要在這個星球上和平共處，也不能在涉及彼此核心利益的問題上踩線越界；匹克球比賽要努力創造「得分機會」，中美也應當探索擴大合作領域，多辦一些有利於兩國和世界的大事好事。

謝鋒指出，中國人常講，「友誼第一，比賽第二。」美國總統尼克森也說過，「乒乓球比賽會有輸贏，但最大贏家是美中人民的友誼」。他希望中美人民多走動多交流、做夥伴做朋友，讓中美關係的力量源泉湧動不息，共同探索新時期中美正確相處之道。

川普政府先前試圖禁止哈佛大學招收國際生，而美國國務卿魯比歐5月底曾宣布，將開始撤銷大陸留學生的簽證，包括在「關鍵領域」背景的學生。雙方未來學術交流或收縮。

中美第三輪貿易談判29日在瑞典落幕，雖有機率關稅休戰再延長，但外界認為談判進度可能充滿張力；此外，美國鬆綁輝達中國特供版H20晶片能銷往中國大陸，但大陸網信辦質疑輝達H20晶片有資安風險而約談輝達，大陸官媒人民日報也發表評論表示對輝達不信任。顯示中美關係前景當前仍多舛。

美國 大使館 中美關係 貿易談判

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