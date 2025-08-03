服役倒數？央視再釋出福建艦電磁彈射試驗畫面

大陸央視再釋出共軍第三艘航艦福建艦的進度畫面，其中值得關注的是彈射試驗畫面，並稱福建艦進入「攻堅時刻」，意味著福建艦距離正式服役時間正倒數中。

央視新聞以「開始彈射作業！福建艦入列進入最後攻堅時刻」標題報導，海軍福建艦航空長田偉說，現在正在攻克的是能否兼容從滑躍到彈射起飛的無縫轉接，最極致地去優化並縮短這個時間，讓新裝備盡快形成戰鬥力達到交裝即交戰鬥力。

報導指出，福建艦著眼彈射型航艦的彈射流程，每一次模擬放飛試驗的成功，都是為了真正彈射起飛的那一刻。田偉說，「我們要做的，不是福建艦的彈射流程，是中國彈射型航母的彈射流程。祖國和人民最希望看到的，就是利劍出鞘、運用自如的那天。」

該紀錄片主題為《攻堅——矢志強軍向一流》，目的為紀錄解放軍建軍98周年（8月1日為中共建軍日），在正式播放前夕，央視此前釋出預告，通過空拍畫面，讓觀眾能看到福建艦全貌，其中還夾帶數秒展示電磁彈射系統（EMALS）的功能，以及福建號搭載新款殲15T戰機（J-15T），引起外界關注。

福建號航空母艦，為中共解放軍第三艘航艦，也是自行設計和建造的第二艘航空母艦。公開資料顯示，福建艦滿載排水量為8萬噸，艦身全長約316公尺，最高航行速度可達31節。艦上防身武裝包含4套紅旗-10艦對空飛彈系統、4座1130型近防砲。整個甲板上至多能同時搭載60架軍機，而主要艦載機殲15T，至多可進駐40架。

福建艦從2022年下水後已完成8次海試，針對動力系統、電力供應等六大關鍵技術皆以經過測試。目前海試加速，表明系統穩定性已通過驗證，服役進入倒計時，顯示大陸海軍即將邁入「三航艦時代」。此前，廈門大學台灣研究院兩岸關係研究所所長唐樺認為福建艦釋出的信號是對台海局勢的震懾作用。

福建艦2022年下水、2024年開始啟動海試，央視在5月底曾報導福建艦加緊海事，當時大陸軍事專家張軍社指出，央視報導福建艦加快海試進程，表明福建艦距離正式服役的日子已經不遠。意味著福建艦有望在2025年正式服役。