澳門民主派前議員成國安法逮捕首例 歐盟譴責

歐洲聯盟（EU）今天譴責澳門逮捕民主派前立法會議員區錦新，批評這項行動只會讓當地「政治多元化遭侵蝕」的情況更加令人擔憂。

法新社報導，澳門當局31日以涉嫌勾結境外「反華」組織為由，將現年68歲在小學任教的區錦新逮捕，使他成為澳門首位因觸犯「維護國家安全法」而被捕的個案。

歐盟發言人希普（Anitta Hipper）透過聲明表示：「澳門特別行政區的政治多元化及言論自由持續遭到侵蝕本已令人擔憂，這起事件讓疑慮加重。」

聲明還說：「歐盟提醒，尊重人權與基本自由，是澳門基本法及一國兩制的核心成分。」

澳門國安法2009年生效，2023年完成擴大修訂。區錦新在2021年卸任立法會議員，他曾宣傳社會福利、反貪腐和選舉改革等議題相關主張。