中韓交流升溫 合辦紀念音樂會

今年是中國抗日戰爭、世界反法西斯戰爭勝利八十周年，日前中韓於韓國聯合舉行有關上述主題和中韓友好的系列音樂會，中方官員表示，八十年前，兩國先輩患難與共、共禦外敵，要銘記歷史，推動中韓戰略夥伴關係不斷向前發展。

隨亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會將於十月底在韓國慶州舉行、中韓外交部發言人磋商重啟，兩國正藉由共同的「歷史記憶」強化雙邊關係和促進交流。

據大陸官媒中新社，七月三十一日至八月一日，由中國大陸駐光州總領事館和韓國南原市政府等共同舉辦的「紀念世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念中韓友好」系列音樂會舉行，南京傳媒學院合唱團、南原市立青少年合唱團參演，「活動取得熱烈反響」。

上述活動在韓國南原、光州等地舉行，中國大陸駐光州總領事顧景奇表示，今年是大陸抗日戰爭勝利、韓國光復八十周年。八十年前，兩國先輩患難與共、共禦外敵。中韓建交以來兩國關係取得跨越式發展。雙方要銘記歷史，守護和平，推動中韓戰略夥伴關係不斷向前發展。

據中方發布訊息，韓方表示，韓中在抵禦殖民侵略中相扶相濟，在推動國家現代化過程中相互成就，是名副其實的好鄰居、好夥伴，願不斷深化友好交流合作。

此前，韓國外交部於七月三十一日表示，兩國時隔九年重啟外交部發言人磋商。當天，大陸外交部新聞司司長、發言人毛寧在首爾和韓國外交部發言人李在雄會面並共進晚餐，毛寧參觀了韓國外交部的例行記者會，並於其社交平台上發文，表示很高興到首爾參加第九次中韓外交部發言人磋商。

當時，韓方發布訊息稱，雙方商定，在ＡＰＥＣ慶州峰會將到來之際，以重啟磋商為契機進一步深化合作。其中，ＡＰＥＣ慶州峰會因可能成為促成「川習會」的契機受到關注。