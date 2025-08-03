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陸媒籲輝達 拿出H20晶片安全證明

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
中國稍早對晶片業巨擘輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片H20的潛在安全風險表達疑慮。輝達表示，旗下產品並無可遠端存取或控制的「後門」。路透
中國稍早對晶片業巨擘輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片H20的潛在安全風險表達疑慮。輝達表示，旗下產品並無可遠端存取或控制的「後門」。路透

輝達晶片Ｈ20被指有安全問題，日前被大陸國家網信辦約談。輝達回應稱其晶片不存在後門，但中共黨媒人民日報在它的社群平台微博的版面上發出標題為「英偉達（即輝達），讓我怎麼相信你？」的評論文章，要求輝達必須拿出令人信服的「安全證明」，才能解除中國用戶的後顧之憂。

輝達在被約談後回應指：「網絡安全對我們至關重要。英偉達的芯片不存在後門，並不會讓任何人有遠程訪問或控制這些芯片的途徑。」

人民日報微博評論版面指，回應歸回應，對於Ｈ20芯片存在的「追蹤定位」和「遠程關閉」風險質疑，企業唯有按照約談要求，令人信服的安全證明，才能消除中國用戶的後顧之憂。

評論指出，說到網路安全，它不光關係到咱們的日常生活，也關係到企業的命脈，更直接連結國家安全。上周，俄羅斯多個公共服務部門遭駭客攻擊，航空公司、知名連鎖藥局等企業一度中斷服務；美國「星鏈」衛星網路服務突發故障，全球六萬用戶斷網，遠端手術中斷、網課黑屏。

評論稱，「這些例子警告我們：守護網路安全，與守護國家領土同樣重要。安全一旦失守，其他也會歸零。發展數位經濟、建設數位中國，必須維護好網路空間安全，絕不能讓帶病的晶片上崗」。

評論指出，中國堅持在法治軌道上推動高水準對外開放，因為法治是最好的營商環境。不管是外國企業，還是其他經營主體，大家都遵守規則、以誠相待，才能實現共贏發展。

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陸人民日報要求輝達拿出安全證明 稱絕不能讓「帶病」的晶片上崗

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