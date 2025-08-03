抗戰紀念敏感期 中日公民頻遇襲

中共下月將隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年，除北京將大閱兵外，七月起各地密集舉辦各種紀念活動，官媒與影視鋪天蓋地播放抗日史實。但近期發生數起大陸民眾在日本遭襲，也有日本人在陸遇襲案。值此敏感時期，中日雙邊官方都提醒公民提高警惕。

綜合大陸駐日大使館網站通報、陸媒報導，近日發生三起大陸人在日本遭襲事件，造成至少三人受傷。

最新曝光的為七月三十日晚間，一名陸客在大阪府西成區街道上遭遇勒頸搶劫致傷。大陸駐日本大使館本月一日對該案通報稱，兇手已被逮捕。七月三十一日上午，兩名大陸公民在東京都千代田區遭四名男子持械毆打致重傷，兇手在逃。七月二十九日，日本京都府中京區的一條街道上，發生一名美國男子毆打一名大陸遊學團的國中生臉部的案件，所幸傷人者被帶隊老師制伏，學生未受傷。

陸使館點名指，針對日本社會近期出現「一些排外情緒」，已提出嚴正交涉；大陸外交部發言人郭嘉昆說，敦促日方採取有效措施保障大陸公民安全。陸使館也再次提醒在日大陸公民和遊客務必提高警惕，加強自身安全防範。

而在大陸，七月三十一日傍晚，江蘇省蘇州市地鐵站內亦發生日本人母子遭襲案。共同社報導，日籍女性被類似石頭的物品砸傷，無生命危險，中方已逮捕嫌犯，日方也要求大陸確保日僑安全；這是去年六月，陸男持刀襲擊日本人學校校車案後，蘇州再次發生日本人被襲事件。

大陸紀念抗日戰爭勝利八十周年，各地都有紀念活動，官方媒體也全面報導，呼籲「銘記歷史、緬懷先烈」；此外電影電視等抗日劇近期也熱播，例如取材自南京大屠殺期間日軍影像的電影「南京照相館」，截至一日票房已突破人民幣十億元，為大陸春節後表現最佳的電影。這些影視明顯加深大陸民眾對當年侵華日軍的憤恨甚至情緒轉移。

今年是中日兩國關係「敏感期」，由於中日都有公民遇襲，大陸社交平台上有不少討論，出現號召「不要去日本」等留言；日本駐陸大使館也已發郵件提醒在陸日僑，「需要特別注意反日情緒高漲」。