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陸遊學團學生在日本遭當街毆打 美國男子未認罪

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
7月29日，日本京都府中京區的一條街道上，一名美國男子因毆打一名中國大陸遊學團的國中生而被捕。取自瀟湘晨報
7月29日，日本京都府中京區的一條街道上，一名美國男子因毆打一名中國大陸遊學團的國中生而被捕。取自瀟湘晨報

近日幾次發生大陸人在日本遭襲事件，據陸媒報導，一名大陸遊學團的國中生，上月29日在日本京都府中京區的一條街道上，遭到一名美國男子當街毆打，該男遭當地警方逮捕，但他否認指控，說「我什麼也沒做 」，目前已被拘留。

綜合湘晨報、湖南日報報導，7月29日，日本京都府中京區的一條街道上，一名美國男子因毆打一名大陸遊學團的國中生被捕。

日本警方稱，該男36歲，自稱是藝術家。事發於當晚七時許，被襲的國中生正與其他學生一起走出飯店，男子突然衝出，毆打學生的臉部，不過學生並未受傷，帶隊老師迅速制伏該男後，將他送交警方。

報導稱，在警方訊問中，這名美國男子否認了指控，說「我什麼也沒做 」，目前已被拘留，日本警方正在進行調查。

上月7月30日晚，一名中國遊客也在日本大阪市西成區遭到一名日本男子的襲擊和搶劫。而31日則發生兩名大陸男子，在東京都千代田區街頭突遭4名男子用鐵管毆打致重傷的事件，對此，大陸外交部發言人郭嘉昆7月31日時曾回應說，注意到有關報導，中國大陸駐日本使館第一時間向日方表明關切，正在進一步核實情況，中方敦促日方採取有效措施保障中國公民安全。

日本 美國 遊學

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