解放軍公布四兵種軍旗樣式 專家：朝美式組織架構修正

大陸官方在中共「八一」建軍節前夕，公布軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊等4個獨立兵種的軍旗式樣。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，中共從2016年推動軍改至今，歷經俄烏戰爭和歷次對台軍演，應是發現若干問題，因此朝向美式指揮體系修正其組織。

大陸官方公布，中共中央軍委主席習近平在中共八一建軍節前夕，簽署命令，發布發佈軍事航天(太空)部隊、網絡(網路)空間部隊、信息(資訊)支援部隊、聯勤保障部隊等4個獨立兵種的軍旗式樣。

根據中共歷史論述，將民國16年8月1日在南昌發起武裝暴動視為中共紅軍建軍之始，至今解放軍軍旗仍以五角星及「八一」字樣為主要構圖，並在旗面下方以綠色、藍白波浪及天藍色等不同顏色，設計陸、海、空軍等軍種旗。

中共日前公布4大兵種軍旗，軍事航天部隊的軍旗是深藍色底有2道黃色槓；網絡空間部隊軍旗為暗灰色底加2道黃色槓；信息支援部隊是深紫色底加2道黃色槓；聯勤保障軍旗是軍綠色底加2道黃色槓。4面新軍旗的共通點就是「2道黃色槓」，只在底色有差別，不過中共官方公告並沒有解釋配色的含意，中華戰略學會研究員張競質疑「每種軍旗相似度太高，考驗著顏色辨識能力。」

淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，中共在2015年底進行第一波軍改，成立「戰略支援部隊」並將第二炮兵更名為「火箭軍」；去年發動的第二波軍改進一步改組「戰略支援部隊」，組建信息支援部隊，形成陸軍、海軍、空軍、火箭軍4個軍種及軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊4個獨立兵種的格局。如今公布軍旗樣式，更進一步確立「4軍種、4兵種」的架構。

林穎佑解釋，「網絡空間部隊」可視為網路戰部隊，「信息支援部隊」略可對應各國現有的C4ISR通信資訊部隊。他分析，中共軍方在第一次軍改時未竟全功，此後陸續參考美國成立太空軍及網路司令部等作法，同時根據俄軍在俄烏戰爭中暴露的缺失，更走向美式的組織管理體系。

林穎佑進一步分析，隨著解放軍認知到未來戰場環境的改變，太空、網路和信息指揮等三方面將更形重要，已非原先「正軍級」的少將級編階可以指揮並與其他單位協調，因此做出這樣的改變，更著重其所謂的「新質戰鬥力」並使部門間的指揮體系更加完整。他指出，解放軍的陸、海、空、火箭軍為正戰區級別，4個新增兵種為副戰區級別，不過直屬中央軍委，仍可由中共中央牢牢掌握軍權。