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蘇州再發生日本母子遇襲案 日東京及大阪亦分別爆陸男遭襲重傷事件

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
蘇州再發生日本母子遇襲。但日本東京也發生兩名大陸男子遭鐵棍重擊事件。圖為東京事發現場。 取自社群平台X
蘇州再發生日本母子遇襲。但日本東京也發生兩名大陸男子遭鐵棍重擊事件。圖為東京事發現場。 取自社群平台X

日本共同社報導，日中關係消息人士1日透露，7月31日傍晚在江蘇省蘇州市，帶著孩子走在地鐵站內的日籍女性被人用類似石頭的東西砸傷，到醫院接受了治療，並無生命危險。中方有關部門已逮捕嫌犯。事件發生後，日本政府要求中國政府確保日僑的安全，並防止類似事件再次發生。

報導稱，據相關人士透露，該名女性在下了地鐵之後同行的孩子正要去車站內衛生間時遇襲。事件發生的背景尚不清楚。

報導特別提及，中國到9月將舉行紀念抗日戰爭勝利80週年的各種活動以及閱兵式，此外還播放抗日相關電影和電視劇。日本駐華大使館7月下旬發郵件提醒在華日僑「需要特別注意反日情緒高漲」。

去年6月在蘇州，等候日本人學校校車的日籍母子被中國男子割傷，擔任校車引導員的大陸女性胡友平被刺身亡。孩子在蘇州市日本人學校就讀的母親憂心忡忡地說：「又出事了，大家忐忑不安。想盡量避免和孩子一起出門。」

報導稱，由在華日企組成的中國日本商會表示「再次發生此類案件令人極其遺憾」，強烈要求確保日僑安全。

報導提到，去年在中國廣東省深圳市，一名日本男童在引發滿洲事變（中國稱九･一八事變）的1931年柳條湖事件相同日期的9月18日被中國男子砍傷，次日不幸身亡。

但不只是在大陸發生日本人遇襲事件，日本母子遇襲同一天即7月31日上午9時多，2名中國籍男子在東京千代田區神田須田町的街頭，遭4名不明身分的男子持鐵棍襲擊導致額頭出血，傷者表示與對方素不相識，也未遭索取金錢等財物。受傷的兩人被緊急送醫救治，所幸暫無生命危險。

而前一天的7月30日晚，一名中國遊客在日本大阪市西成區遭到一名日本男子的襲擊和搶劫。經過調查，這名嫌疑人在8月1日被大阪府警察西成警察署逮捕，罪名是搶劫致傷。

日本 地鐵

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