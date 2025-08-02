通緝「香港議會」成員被西方譴責 港特派員公署：暴露虛偽雙標

針對加拿大、紐西蘭外交部長、歐盟對外行動署發言人等，相繼對於香港國安處通緝在境外成立的「香港議會」成員發表譴責聲明，大陸外交部駐港公署發言人昨深夜作出回應表示強烈不滿和堅決反對。他譴責西方國家對香港國安法肆意攻擊抹黑，充分暴露虛偽雙標，並表示中方絕不接受所謂「跨國鎮壓」的謬論，也絕不姑息任何人公然為反中亂港分子撐腰張目。

香港國安處7月25日發布懸紅通緝袁弓夷等十九名在境外籌組、成立或參與一個名為「香港議會」的顛覆組織，指其涉嫌觸犯《香港國安法》罪行，而香港法院已應警方的申請發出拘捕令。英國隨即在當天就由外長內政部長發出聯合聲明稱，香港警務處對居住在英國的個人發出進一步的懸賞和逮捕令，是跨國鎮壓的又一例。其後澳大利亞、加拿大、紐西蘭等多國皆表達關切。

歐盟7月31日也發布聲明譴責香港國安處的通緝令「企圖恐嚇歐盟公民、箝制歐盟境內表達自由」，並表示對於《國安法》繼續在域外實施、反對聲音受「跨國壓制」深表關注，促港府撤回所有根據《國安法》發出的通緝令和賞金。

對此特派員公署發言人指出，袁弓夷等人發起所謂「香港議會」非法選舉活動，嚴重違反香港國安法，是一場圖謀顛覆國家政權的鬧劇。有關反中亂港分子不是所謂「民主人士」，而是違法犯罪分子。特區警方作為執法部門，有責任依法追究其在境外涉嫌危害國家安全的犯罪行為。

他表示，香港國安法的「域外適用」完全符合國際法原則、國際慣例及各國普遍實踐。根據國際法，國家合法行使管轄權的依據包括屬地管轄、屬人管轄、保護性管轄等原則，後兩者均反映域外適用效力。香港國安法第36至38條正是上述原則的具體體現。特區警方依據相關條款對海外反中亂港分子正當執法，合法合理，不容指摘。

發言人稱，一些西方國家的國家安全法律，均依屬人管轄及保護性管轄原則打擊境外嚴重犯罪行為，具有域外效力。個別政客無視基本法理和事實，無視自身法律域外適用的實踐，無視國際法和國際關係基本準則，對香港國安法肆意攻擊抹黑，充分暴露其虛偽雙標。

最終他表示，中方絕不接受所謂「跨國鎮壓」的謬論，絕不容忍對香港法治的肆意抹黑和政治操弄，絕不姑息任何人公然為反中亂港分子撐腰張目。我們支持香港特區政府繼續堅定不移履行維護國家安全職責，依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」行穩致遠。