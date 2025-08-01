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慶建軍節董軍露面 隔海對台獨嗆聲

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
大陸國防部長董軍。美聯社
大陸國防部長董軍。美聯社

昨天是中共解放軍八一建軍節，大陸國防部長董軍前晚在北京舉行的招待會上表示，「我們絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，隨時挫敗任何外部武力干涉，為了祖國的完全統一，解放軍時刻準備著」。

新華社報導，出席招待會的有中共中央軍委委員、軍委會聯合參謀部參謀長劉振立，中央軍委委員、軍委紀律檢查委員會書記張升民，軍委機關各部門、軍隊駐京相關單位領導。以及國務院相關部門，北京市負責人等中外人員。

另據央視新聞報導，解放軍海軍第四艘○七五型兩棲攻擊艦「湖北艦」，已於近日正式亮相。報導指，湖北艦、海南艦組成艦艇編隊，赴南海某海域展開訓練。

○七五型兩棲攻擊艦是大陸自主研發，最大排水量超過四萬噸，採用直通甲板，大幅提高甲板作業面積，可同時起降多架艦載直升機，裝載艙室可以裝載氣墊艇、坦克車、裝甲車等。

董軍 台獨 解放軍

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