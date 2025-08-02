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港「穩定幣條例」上路 專家：陸為挑戰美元霸權而準備

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
香港Web3.0標準化協會昨天舉辦記者會，說明「穩定幣條例」相關內容。中通社
香港Web3.0標準化協會昨天舉辦記者會，說明「穩定幣條例」相關內容。中通社

香港穩定幣條例草案」昨天起正式生效。這是在香港設立法幣穩定幣發行人的發牌制度，完善對虛擬資產活動在香港的監管框架，保持金融穩定，推動金融創新。有港媒報導分析，穩定幣將會是中美貨幣戰的下一個主戰場。

「穩定幣」是與法幣或特定穩定資產掛鉤並由私營部門發行的數位貨幣，因成本更低、更便捷而可作為獨立於傳統銀行體系之外的一種支付工具。

在美國推出「穩定幣」後，香港昨天起也實施「穩定幣條例」，今後任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向金融管理專員申領牌照。

條例規定，相關人士須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。

央視新聞報導，發牌制度將為公眾及投資者提供更好保障。其中，條例只容許指定的持牌機構在香港銷售法幣穩定幣，而只有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣方可銷售予零售投資者。此外，為防範詐騙，在任何時候（包括六個月的不違反期），只有關於持牌法幣穩定幣發行的廣告會被允許。

據彭博資訊，目前全球發行的穩定幣絕大多數都與美元掛鉤，而中國大陸試圖借助香港離岸平台，同時利用全球去美元化的契機，推動與港幣和人民幣掛鉤的穩定幣在跨境支付和貿易結算中的應用。

專家指，香港穩定幣，主要還是要挑戰美元霸權。大陸企圖透過香港試點取得經驗，未來或透過金磚機制，打造不依賴美元的數位貨幣結算體系，打破ＳＷＩＦＴ跨境支付體系的限制，加速資金運轉。

香港 金磚 穩定幣 人民幣

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