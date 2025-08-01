快訊

感情破裂？小男友Ian和舊愛若盈約會被直擊 魏如萱今晚電台沒上工

現場飄汽油味！南橫一家五口墜谷失聯 河床見「扭曲車體」深埋土石堆

美經濟前景添陰霾 美股電子盤、台指期夜盤一片綠

中共建軍節 中俄海軍集結將在日本海聯合演習

中央社／ 台北1日電

今天是中共建軍98週年，中俄兩國海軍在海參崴集結舉行開幕式，啟動為期5天的「海上聯合－2025」軍演，宣稱要聯合應對西太平洋安全威脅。據發布，中俄3日至5日將在日本海進行海上聯合巡航，期間將有實彈射擊，雙方這次還出動潛艇。

據中國海軍發布，中俄海上聯合演習將於8月1日至8月5日展開，以「聯合維護戰略通道安全」和「聯合應對西太安全威脅」為主題，前兩天主要在港岸展開，3日起轉入海上聯合演習實施階段。

據發布，中俄海上艦艇編隊將赴海參崴附近海空域組織援潛救生、聯合反潛、防空反導、對海作戰等多個科目演練，並展開「實際使用武器訓練」。演習結束後，中俄雙方還將在西太平洋相關海域組織海上聯合巡航。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄中聯合演習的海上部分將於8月3日至5日在日本海海域進行。消息指出：「俄羅斯海軍和中國人民解放軍海軍的軍人將在海軍航空兵的支援下，演練並完善海上聯合搜救、反潛任務和防空任務，並在太平洋艦隊某海上戰備靶場進行聯合炮兵射擊。」

俄羅斯太平洋艦隊宣稱，俄中即將在日本海舉行的海軍演習是防禦性演習，不針對第三方國家。

據報導，中國海軍艦艇編隊昨天抵達海參崴，包括紹興艦、烏魯木齊艦兩艘驅逐艦和一艘柴電潛艇，以及綜合補給艦千島湖艦和潛艇救援船西湖船。俄羅斯海軍參演艦艇包括特里布茨海軍上將號大型反潛艦、響亮號輕型護衛艦、伊戈爾．別洛烏索夫號救援船和沃爾霍夫號潛艇。

海軍 演習 俄羅斯

延伸閱讀

有船沒人…海巡拚造艦對抗中共騷擾 近9成艦艇人力未達配置基準

中俄海上聯合演習揭幕！共軍導彈驅逐艦等抵達海參崴

大陸、俄羅斯8月辦海上聯合演習 地點曝光在海參崴附近海空域

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

相關新聞

巴拉圭議員喊棄台投陸 陸外交部讚：不能繼續做國際異類

日前巴拉圭執政黨議員梅薩訪陸，並表示巴拉圭在台灣問題上「浪費時間」，應與台灣斷交、轉向大陸。大陸外交部發言人郭嘉今天對此...

控美網攻滲透 陸外交部：將採取必要措施

中國網路空間安全協會今發布訊息稱，近年來，美國情報機構將網路攻擊竊密的重點目標瞄準大陸高科技軍工類的高校、科研院所及企業...

政治局會議前後 倡導「習近平思想」的會議密集在北京召開

在中共中央政治局7月30日召開會議，中共領導層將在8月初開啟北戴河時間之際，多場倡導「習近平思想」的會議密集在北京召開，...

共軍第四艘075型兩棲攻擊艦湖北艦赴南海

共軍第四艘075型兩棲攻擊艦湖北艦，已於近日正式亮相，據央視軍事，近日，共軍海軍湖北艦、海南艦組成艦艇編隊，赴南海某海域...

建軍節秀肌肉 中首曝洲際導彈「隨到隨打」無依托發射

今天是八一建軍節，官媒央視軍事頻道昨在節前集中展示強軍重器。其中最受矚目的是，是首次公開2024年9月25日火箭軍向太平...

南韓網紅在長白山上揮南韓國旗唱國歌 下場曝光

南韓一名網紅近日到中國東北旅遊，在登上長白山時，他拿出南韓國旗揮舞，並唱起南韓國歌，旁邊的工作人員立即上前制止，並搶走國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。