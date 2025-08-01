中共建軍節 中俄海軍集結將在日本海聯合演習
今天是中共建軍98週年，中俄兩國海軍在海參崴集結舉行開幕式，啟動為期5天的「海上聯合－2025」軍演，宣稱要聯合應對西太平洋安全威脅。據發布，中俄3日至5日將在日本海進行海上聯合巡航，期間將有實彈射擊，雙方這次還出動潛艇。
據中國海軍發布，中俄海上聯合演習將於8月1日至8月5日展開，以「聯合維護戰略通道安全」和「聯合應對西太安全威脅」為主題，前兩天主要在港岸展開，3日起轉入海上聯合演習實施階段。
據發布，中俄海上艦艇編隊將赴海參崴附近海空域組織援潛救生、聯合反潛、防空反導、對海作戰等多個科目演練，並展開「實際使用武器訓練」。演習結束後，中俄雙方還將在西太平洋相關海域組織海上聯合巡航。
俄羅斯衛星通訊社報導，俄中聯合演習的海上部分將於8月3日至5日在日本海海域進行。消息指出：「俄羅斯海軍和中國人民解放軍海軍的軍人將在海軍航空兵的支援下，演練並完善海上聯合搜救、反潛任務和防空任務，並在太平洋艦隊某海上戰備靶場進行聯合炮兵射擊。」
俄羅斯太平洋艦隊宣稱，俄中即將在日本海舉行的海軍演習是防禦性演習，不針對第三方國家。
據報導，中國海軍艦艇編隊昨天抵達海參崴，包括紹興艦、烏魯木齊艦兩艘驅逐艦和一艘柴電潛艇，以及綜合補給艦千島湖艦和潛艇救援船西湖船。俄羅斯海軍參演艦艇包括特里布茨海軍上將號大型反潛艦、響亮號輕型護衛艦、伊戈爾．別洛烏索夫號救援船和沃爾霍夫號潛艇。
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