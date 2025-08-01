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巴拉圭議員喊棄台投陸 陸外交部讚：不能繼續做國際異類

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
2023年巴拉圭總統貝尼亞舉行就職典禮時，在巴拉圭總統府後廣場進行，時任總統蔡英文特派時任副總統賴清德擔任特使出席。記者丘采薇／攝影
2023年巴拉圭總統貝尼亞舉行就職典禮時，在巴拉圭總統府後廣場進行，時任總統蔡英文特派時任副總統賴清德擔任特使出席。記者丘采薇／攝影

日前巴拉圭執政黨議員梅薩訪陸，並表示巴拉圭在台灣問題上「浪費時間」，應與台灣斷交、轉向大陸。大陸外交部發言人郭嘉今天對此回應說，近年來越來越多的巴拉圭朋友認識到，巴拉圭「不能再繼續做國際社會的異類背對中國」，我們希望巴拉圭政府能夠認真傾聽這些呼聲，做出正確選擇。

郭嘉昆今天主持大陸外交部例行記者會，他首先回應說，中方注意到有關報導，還稱「我們已經多次聽到類似的聲音，有關表態反映了巴拉圭多數民眾的強烈意願」。

他接著說，「近年來越來越多的巴拉圭朋友認識到，巴拉圭不能再繼續做國際社會的異類背對中國，我們希望巴拉圭政府能夠認真傾聽這些呼聲，做出真正符合巴拉圭和巴拉圭人民根本和長遠利益的正確選擇」。

郭嘉昆表示，「我們也歡迎更多巴拉圭朋友來中國參訪，親身體驗中國的發展，感受中華文明的開放包容，認識真正的中國」。

總統賴清德原傳出八月出訪中南美洲友邦、並過境美國，友邦包括巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯，不過在外媒報導稱遭中方施壓，而被美方拒絕過境。總統府近日也聲明稱，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴總統近期暫無海外訪問之安排。

不過，綜合巴拉圭ABC電視台等報導，巴拉圭代理眾議長梅薩近日與中南美洲多國議員一同訪中後，表示巴拉圭在台灣問題上「浪費時間」，應與台斷交，和大陸建交，並稱他已向巴拉圭總統貝尼亞提出此事。

朋友 巴拉圭 外交部

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