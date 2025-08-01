控美網攻滲透 陸外交部：將採取必要措施

中國網路空間安全協會今發布訊息稱，近年來，美國情報機構將網路攻擊竊密的重點目標瞄準大陸高科技軍工類的高校、科研院所及企業，試圖竊取軍事領域敏感訊息。對此，中國大陸外交部發言人郭嘉昆下午在記者會上表示，中方將繼續採取必要措施維護自身的網路安全。

郭嘉昆說，我們注意到相關報告。這是美國政府對中國實施惡意網路攻擊的最新證據，再次表明美國是中國面臨的頭號網絡威脅，也暴露了美國在網路安全上賊喊捉賊的虛偽面目。

他強調，中國將繼續採取必要措施維護自身的網路安全。

郭嘉昆補充，我們還注意到，美方是以其歐洲及中國周邊的盟國為跳板實施的上述惡意網路活動。中方一貫主張，網路安全是各國面臨的共同挑戰，應當通過對話與合作共同應對。

今天早前，受大陸國家網信辦主管的中國網路空間安全協會官方帳號發文表示，大陸國家互聯網應急中心（CNCERT）監測發現，近年來，美國情報機構將網路攻擊竊密的重點目標瞄準大陸高科技軍工類的高校、科研院所及企業，試圖竊取軍事領域相關的科研數據或設計、研發、製造等環節的核心生產數據等敏感訊息，目標更有針對性、手法更加隱蔽，嚴重威脅大陸國防軍工領域的科研生產安全甚至國家安全。

中國網路空間安全協會因此通報兩起典型事件，並指僅2024年，境外國家級APT組織對大陸重要單位的網路攻擊事件就超過600起，國防軍工領域是受攻擊的首要目標。

中國網路空間安全協會文章還說，尤其是以美國情報機構為背景的黑客（駭客）組織「依託成建制的網路攻擊團隊、龐大的支撐工程體系與制式化的攻擊裝備庫、強大的漏洞分析挖掘能力」，對大陸關鍵訊息基礎設施、重要資訊系統、關鍵人員等進行攻擊滲透，嚴重威脅大陸國家網路安全。