政治局會議前後　倡導「習近平思想」的會議密集在北京召開

在中共中央政治局7月30日召開會議，中共領導層將在8月初開啟北戴河時間之際，多場倡導「習近平思想」的會議密集在北京召開，包括「習近平經濟思想理論研討會」、「促進區域協調發展專題研討會」，和有關「綠水青山就是金山銀山理念」的專題研討會等，會上強調，要持續推動有關習思想的理論研究，「並切實把思想偉力轉化為發展實效」。

中共總書記習近平上任後，為發展、研究、宣傳政策理念，諸如習近平經濟思想研究中心、習近平生態文明思想研究中心、習近平外交思想研究中心等單位陸續成立。

據中新社，7月30日上午，由習近平經濟思想研究中心主辦的「習近平經濟思想理論研討會」在北京舉辦，作為深學篤行闡釋習近平經濟思想2025年會第一場專題研討會，有大陸中央和國家部委有關司局、發改委、智庫負責人、北京有關大學高校師生、央企國企、媒體等約150人參加。

會上，大陸國家發改委秘書長袁達表示，要持續推動習近平經濟思想理論研究，深入展開標識性概念研究、科學體系研究、指導實踐研究、宣傳闡釋研究，切實把思想偉力轉化為發展實效；中國社會科學院學部委員高培勇指出，要以習近平經濟思想為引領，以更加積極的作為、更加務實的行動以及相對成型的階段性成果，加快構建中國經濟學自主知識體系。

會上還有企業代表發言，中國石油集團黨委宣傳部部長張海雲說，中國石油不斷深化對習近平經濟思想的理解和認識，進一步全面深化改革，大力發展新質生產力，加快建設世界一流企業，確保能源的飯碗牢牢端在自己手裡。

同日，由大陸國家發改委區域司主辦的「促進區域協調發展專題研討會」在北京舉辦，中方稱之為篤行闡釋習近平經濟思想2025年會第二場專題研討會。

中國社科院學部委員、農村發展研究所所長魏後凱在會上說，「十五五」期間，大陸要加快構建高質量發展的動力源體系；中國人民大學副校長鄭新業說，大陸特色區域經濟學需要建立新的科學規範理論。

接著，還有一場由習近平生態文明思想研究中心、習近平外交思想研究中心共同主辦的「綠水青山就是金山銀山理念的世界意義」專題研討會，於7月31日在北京召開，中方還邀請聯合國機構、相關駐華使館、國際NGO以及國內外大學、智庫、研究機構的代表參加。

中共中央政治局於7月30日召開會議，這場會議正值年中，面臨關稅戰、經濟內卷等內外壓力備受重視。該場會議決定，十月在北京召開四中全會，屆時將研究制定「十五五」規畫，和定調了下半年經濟工作，包含宏觀政策要持續發力、適時加力，要有效釋放內需潛力，深入實施提振消費專項行動等。

中央政治局會議後，港媒早前報導，按照慣例，中共領導人將於8月初，到北戴河以休假式辦公兩周。