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共軍第四艘075型兩棲攻擊艦湖北艦赴南海

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
共軍第四艘075型兩棲攻擊艦湖北艦近日赴南海訓練。央視軍事
共軍第四艘075型兩棲攻擊艦湖北艦近日赴南海訓練。央視軍事

共軍第四艘075型兩棲攻擊艦湖北艦，已於近日正式亮相，據央視軍事，近日，共軍海軍湖北艦、海南艦組成艦艇編隊，赴南海某海域展開訓練。

075型兩棲攻擊艦是大陸自主研發，最大排水量超過4萬噸，採用直通甲板，大幅提高甲板作業面積，可同時起降多架艦載直升機，裝載艙室可以裝載氣墊艇、坦克車、裝甲車等。

央視軍事報導稱，作為大型兩棲作戰平台，075型兩棲攻擊艦，擁有強大的作戰能力，和優秀的制空、制海能力，使共軍海軍兩棲作戰力量、立體登陸作戰能力得到提升。

從舷號31的海南艦、32廣西艦、33安徽艦，到34的湖北艦，目前，共軍已有四艘075型兩棲攻擊艦亮相進行演訓任務。

在共軍近日派兩棲攻擊艦赴南海演訓之際，對於菲律賓防長近日表示，維護菲律賓國家利益的一個重要面向就是抵制大陸在南海的主張。據中新社，中國大陸駐菲律賓大使館發言人1日回應稱，菲方一些人之所以不時拋出曲解攻擊中方主張的言論，恐怕更多出於激化兩國矛盾、誤導外界認知等方面的打算，此種做法再次印證了大陸國防部發言人近日所說的，菲方是南海的麻煩製造者、危險製造者。

中國大陸駐菲律賓大使館發言人表示，敦促菲方有關人士停止不實炒作和政治作秀，多做有利雙邊關係和南海和平穩定的事情。

兩棲 南海 共軍

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