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香港「穩定幣條例草案」生效　虛擬資產納入監管

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
香港《穩定幣條例》於8月1日正式上路。路透
香港《穩定幣條例》於8月1日正式上路。路透

香港立法會5月通過草案後，據大陸官媒央視新聞，香港《穩定幣條例草案》於8月1日起正式生效。通報稱，這是在香港設立法幣穩定幣發行人的發牌制度，完善對虛擬資產活動在香港的監管框架，以保持金融穩定，同時推動金融創新。

據央視，《穩定幣條例》實施後，任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向金融管理專員申領牌照。

條例規定，相關人士須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。

同時，相關人士也須符合一系列打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、風險管理、披露規定及審計和適當人選等要求。通報也稱，香港金融管理專員會適時就制度的詳細監管要求作進一步諮詢。

據央視新聞，發牌制度將為公眾及投資者提供更好保障。其中，條例只容許指定的持牌機構在香港銷售法幣穩定幣，而只有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣方可銷售予零售投資者。此外，為防範詐騙，在任何時候（包括六個月的不違反期），只有關於持牌法幣穩定幣發行的廣告會被允許。

報導也提醒，香港市民應留意上述事項，並在接收與法幣穩定幣相關的廣告或信息時保持審慎。此前，香港特區立法會於2025年5月21日審議通過《穩定幣條例草案》。

所謂「穩定幣」，是與法幣或特定穩定資產掛鉤並由私營部門發行的數位貨幣，因成本更低、更便捷而可作為獨立於傳統銀行體系之外的一種支付工具。

據彭博資訊，目前全球發行的穩定幣絕大多數都與美元掛鉤，而中國大陸試圖借助香港這個離岸平台，同時利用全球去美元化的契機，推動與港幣和人民幣掛鉤的穩定幣在跨境支付和貿易結算中的應用；因此，有港媒報導分析，穩定幣將會是中美貨幣戰的下一個主戰場。

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