香港文化評論員大陸網路節目提黎智英 遭禁播15天

據報導，香港著名文化評論員梁文道疑因在其中國大陸網路節目提及壹傳媒創辦人黎智英，相關節目遭下架，禁播15天。

梁文道是香港著名文化評論員，定期在雜誌或報章撰寫文章，內容會涉及言論自由和空間等。香港信報今天在報導中表示，梁文道近年主力在中國大陸主持節目，但由他主持的節目「八分半」最近在大陸社交平台遭下架。

報導表示，「八分半」遭下架的原因，疑是上月初梁文道在「人們為什麼如此懷念蔡瀾」的一集中，從蔡瀾離世談論到香港社會變遷，內容提及他曾在「蘋果日報」撰文，並感激當時社長董橋和老闆「Jimmy（黎智英）」的寬容。

據報導，梁文道回覆查詢時確認，其帳號收到通知，不准發布新內容15天，預料本月6日應可如期恢復。他表示不會猜測事件背後的原因。