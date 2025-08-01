中俄海上聯合演習揭幕！共軍導彈驅逐艦等抵達海參崴

中俄「海上聯合-2025」演習，在各方關切中俄強化軍事合作的背景下，於今日起開始，共軍參演的海軍導彈驅逐艦紹興艦、烏魯木齊艦，綜合補給艦千島湖艦，綜合救援船西湖船等，已於昨日抵達俄方海參崴某軍港。

據央視新聞，中俄「海上聯合-2025」演習於8月1日至6日在俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴）附近海空域舉行。

參加演習的中方艦艇編隊由共軍海軍導彈驅逐艦紹興艦、烏魯木齊艦，綜合補給艦千島湖艦，綜合救援船西湖船組成。昨日，中方艦艇編隊抵達俄方海參崴某軍港，俄方舉行歡迎儀式。

據央視新聞，此次軍演的俄方負責人表示，中國海軍在世界反法西斯戰爭勝利80周年之際抵達海參崴，給這次聯演賦予了特殊的意義。希望雙方繼續深化聯合行動和友好互訪，共同維護亞太地區海洋的寧靜和安全。

中方負責人稱，連續十多年舉辦中俄「海上聯合」系列演習，是貫徹落實兩國元首戰略共識的實際措施，是深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的重要體現，是共同捍衛國際公平正義、維護地區和平穩定的堅定實踐。

據中方發布，聯合演習期間將進入聯合籌劃階段，雙方將舉行專業研討、文體交流等活動，加深彼此瞭解，增進雙方友誼，為下一階段海上課目演練做好準備。

大陸國防部發言人張曉剛於前日（7月30日）日宣布，中俄將舉行海上聯合演習，他強調這是中俄兩方的年度合作計畫安排，不針對第三方，也與當前國際與地方局勢無關。