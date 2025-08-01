APEC慶州峰會前　中韓重啟外交部發言人磋商

在亞太經合會（APEC）峰會將於10月底在韓國慶州舉行，並有望成為促成「習川會」的契機下，中韓時隔九年重啟外交部發言人磋商，大陸外交部新聞司司長、發言人毛寧昨日在首爾和韓國外交部發言人李在雄會面並共進晚餐。據韓媒報導，雙方商定，在APEC慶州峰會將到來之際，以重啟磋商為契機進一步深化合作。

據韓聯社，韓國外交部31日表示，兩國時隔九年重啟外交部發言人磋商。

當天，李在雄與毛寧在首爾會面並共進晚餐，雙方就通過加強人員往來增進兩國民眾友誼、利用新媒體加強公報領域合作等議題深入交換意見。

雙方還商定，在APEC慶州峰會即將到來之際，積極釋放改善雙邊關係的信號，同時以重啟外交部發言人磋商為契機進一步深化合作。同日，毛寧參觀了韓國外交部的例行記者會。

毛寧本人也於昨日晚間，在社交平台X上發布她與李在雄的合照，表示「很高興來到首爾參加第九次中韓外交部發言人磋商。很高興見到我的韓國同行李在雄先生」。

亞太經合會（APEC）峰會，陸方稱為亞太經合組織領導人非正式會議，擬於10月30日至11月1日在韓國慶州舉行，習近平、川普二人都可能出席。

早前南華早報等媒體引述消息稱，美國總統川普可能在APEC峰會前後訪中，中美官員正就細節磋商。知情人士透露兩個方案，一是川普先赴中與習雙邊會談，再前往韓國出席APEC，另一是先出席APEC後再赴北京。