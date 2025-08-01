快訊

準「白鹿颱風」上午8時生成！曝最新路徑 恐引進更強的西南氣流

台灣關稅20％！台股早盤下跌逾220點 台積電開低15元

新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食曾被人抱怨像「餿水粥」 死者疑其父

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國防部慶祝解放軍建軍98年 董軍：為完全統一「解放軍時刻準備著」

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國防部7月31日晚舉辦盛大招待會，慶祝中國人民解放軍建軍98週年。 陸國防部網站
大陸國防部7月31日晚舉辦盛大招待會，慶祝中國人民解放軍建軍98週年。 陸國防部網站

今8月1日是中共解放軍建軍節，據新華社昨晚報導，大陸國防部7月31日在人民大會堂舉辦招待會，慶祝中國人民解放軍建軍98週年。大陸國防部長董軍出席並致詞時表示，絕不允許任何「台獨」分裂圖謀得逞，隨時挫敗任何外部武力干涉，為了祖國的完全統一，中國人民解放軍時刻準備著。

據報導，大陸中央軍委委員、軍委會聯合參謀部參謀長劉振立，中央軍委委員、軍委紀律檢查委員會書記張升民，軍委機關各部門、軍隊駐京相關單位領導等出席招待會。

董軍致詞時說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，是台灣光復80週年，也是聯合國成立80週年。人民軍隊在黨的旗幟下，為挽救民族危亡、實現民族解放建立不朽功勳，為世界反法西斯戰爭勝利做出巨大貢獻。

他預告下個月的抗日戰爭及反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵儀式說，再過一個多月，人民軍隊將以和平之師、正義之師、威武之師的雄姿英貌，接受檢閱。解放將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平強軍思想為指引，堅定不移地推進政治建軍，全面加強練兵備戰，有效履行新時代人民軍隊使命。

他說，我們絕不允許任何「台獨」分裂圖謀得逞，隨時挫敗任何外部武力干涉，為了祖國的完全統一，中國人民解放軍時刻準備著！中國軍隊願同各國軍隊一道，實踐人類命運共同體理念和三大全球倡議，共同應對風險挑戰，攜手建立一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界！

報導稱，出席招待會的還有中共中央、國務院相關部門，北京市負責人；軍隊離退休老幹部代表，部隊英模、首都民兵、烈軍屬和全國雙擁模範、原國民黨起義人員代表以及各國駐華武官夫婦等中外嘉賓。

中國人 解放軍 抗日戰爭

延伸閱讀

最牛一輪／貿聯唱旺 統一58叫好

代理教師年資提敘「各說各話」 工會、立委籲制度統一

「擅闖女廁」申請延役遭拒！空軍上尉打官司贏國防部 關鍵理由曝光

陸軍服裝百億採購案涉貪汙...國防部已告發 北檢將分案偵辦

相關新聞

陸國防部慶祝解放軍建軍98年 董軍：為完全統一「解放軍時刻準備著」

今8月1日是中共解放軍建軍節，據新華社昨晚報導，大陸國防部7月31日在人民大會堂舉辦招待會，慶祝中國人民解放軍建軍98週...

蘇超足賽成地方「經濟發動機」 除了拚勝負在夯什麼？

一場被視為城市榮譽之戰的足球賽，於7月5日晚間在南京奧體中心開踢，這是首屆江蘇省城市足球聯賽（蘇超）第六輪的其中一場比賽，由省會南京隊對陣省內GDP第一的蘇州隊，堪稱最具張力的一場比賽，現場湧入6萬396名觀眾為場中球員高聲吶喊，這股躁動與興奮為夏日高溫動輒超過40度的南京，再添幾把熱情的火。

陸國常會：加速AI普及 強化國有企業

大陸國務院昨天召開常務會議，審議通過「關於深入實施『人工智能＋』行動的意見」。內容提到，要推動人工智能（人工智慧，AI）...

大陸人士濫訴來台不可行 陸委會：可能面臨刑事問題

近日有人在大陸社交平台抖音、小紅書聲稱，只要告台灣人或台灣人告你，就可因訴訟來台旅遊15天，移民署今已嚴正駁斥，稱是不實...

盼「賀電事件」別重演 陸委會：望成都世運會順利舉行

在日前德國世大運賽事上爆發「賀電事件」，引起兩岸糾紛後，面對下一場國際賽事成都世運會即將到來，陸委會副主委兼發言人梁文傑...

朱孝天直播時說「希望趕快統一」 陸委會：尊重個人立場

因組合F4成名藝人朱孝天這幾年多在大陸發展，他近日直播時說出「我真的是希望趕快統一」，引起討論。陸委會副主委兼發言人梁文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。