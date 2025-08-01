陸國防部慶祝解放軍建軍98年 董軍：為完全統一「解放軍時刻準備著」

今8月1日是中共解放軍建軍節，據新華社昨晚報導，大陸國防部7月31日在人民大會堂舉辦招待會，慶祝中國人民解放軍建軍98週年。大陸國防部長董軍出席並致詞時表示，絕不允許任何「台獨」分裂圖謀得逞，隨時挫敗任何外部武力干涉，為了祖國的完全統一，中國人民解放軍時刻準備著。

據報導，大陸中央軍委委員、軍委會聯合參謀部參謀長劉振立，中央軍委委員、軍委紀律檢查委員會書記張升民，軍委機關各部門、軍隊駐京相關單位領導等出席招待會。

董軍致詞時說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，是台灣光復80週年，也是聯合國成立80週年。人民軍隊在黨的旗幟下，為挽救民族危亡、實現民族解放建立不朽功勳，為世界反法西斯戰爭勝利做出巨大貢獻。

他預告下個月的抗日戰爭及反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵儀式說，再過一個多月，人民軍隊將以和平之師、正義之師、威武之師的雄姿英貌，接受檢閱。解放將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平強軍思想為指引，堅定不移地推進政治建軍，全面加強練兵備戰，有效履行新時代人民軍隊使命。

他說，我們絕不允許任何「台獨」分裂圖謀得逞，隨時挫敗任何外部武力干涉，為了祖國的完全統一，中國人民解放軍時刻準備著！中國軍隊願同各國軍隊一道，實踐人類命運共同體理念和三大全球倡議，共同應對風險挑戰，攜手建立一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界！

報導稱，出席招待會的還有中共中央、國務院相關部門，北京市負責人；軍隊離退休老幹部代表，部隊英模、首都民兵、烈軍屬和全國雙擁模範、原國民黨起義人員代表以及各國駐華武官夫婦等中外嘉賓。