陸國常會：加速AI普及 強化國有企業

大陸國務院昨天召開常務會議，審議通過「關於深入實施『人工智能＋』行動的意見」。內容提到，要推動人工智能（人工智慧，ＡＩ）在大陸經濟社會發展各領域「加快普及、深度融合」，而政府部門和國有企業要強化這方面的示範引領。

新華社報導，國務院總理李強昨天主持召開國常會，審議通過這項拓展ＡＩ應用領域的官方意見。會議表示，當前ＡＩ技術加速換代演進，要深入實施「人工智能＋」行動，大力推進ＡＩ規模化、商業化應用，充分發揮中國「產業體系完備、市場規模大、應用場景豐富」等優勢，推動ＡＩ在經濟社會發展各領域加快普及、深度融合，形成「以創新帶應用、以應用促創新」的良性循環。

會議強調，政府部門和國有企業要強化這一方面的示範引領，透過開放場景等支持ＡＩ技術落地。

會議中提到，要優化ＡＩ創新生態，強化算力、算法和數據供給，加大政策支持力度，加強人才隊伍建設，構建開源開放生態體系，為產業發展壯大提供有力支撐。要提升安全能力水準，加快形成動態敏捷、多元協同的ＡＩ治理格局。