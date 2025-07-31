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清查公務員持中國大陸證件 陸委會：完成比例高

中央社／ 台北31日電

針對政府專案清查軍公教有無申領中國大陸相關證件，陸委會發言人梁文傑今天表示，現階段完成率高達99.79%，未來在公務人員晉用、升遷、調職時，會進行例行查核動作，現階段仍在規劃中。

自由時報今天報導，政府專案清查軍公教有無申領中國身分證、定居證及居住證，第二波鎖定地方公職人員、公立各級學校教師，於6月底截止。報導指出，這次清查無人申辦中國身分證，地方政府回報27人持中國居住證，均已放棄；明年1月起查核作業將正式納入人事機制，若不願配合具結將無法擔任公職。

陸委會今天舉行例行記者會，對於專案清查的進度，梁文傑表示，現階段應具結的62萬7000多人中，已有62萬6000多人完成具結，完成率高達99.79%。

他說，這次清查專案已經完畢，未來在公務人員晉用、升遷或調職時，會由人事單位做例行查核動作，現階段仍在規劃中。基本上會朝此方向去做，政策確定後會對外說明。

另外，有媒體詢問偶像男團F4成員朱孝天在近日直播時脫口「真的很希望趕快統一」，引起討論。陸委會此前表示，會查處台灣藝人唱和大陸統戰，是否有新進度？

梁文傑則回應，朱孝天的案子與原來查處的案子狀況不同，查處的是附和中國大陸黨政軍組織的指揮或是操縱，去發表贊成武統台灣的言行；朱孝天是他表達自身個人的利益與立場，「我們尊重」。

查處 梁文傑 陸委會

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