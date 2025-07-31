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大陸人士濫訴來台不可行 陸委會：可能面臨刑事問題

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
對於大陸社交平台上，有人聲稱大陸人士可以藉訴訟來台旅遊，陸委會、移民署均表示此舉不可行。示意圖。記者許正宏／攝影
對於大陸社交平台上，有人聲稱大陸人士可以藉訴訟來台旅遊，陸委會、移民署均表示此舉不可行。示意圖。記者許正宏／攝影

近日有人在大陸社交平台抖音、小紅書聲稱，只要告台灣人或台灣人告你，就可因訴訟來台旅遊15天，移民署今已嚴正駁斥，稱是不實謠言。陸委會副主委兼發言人梁文傑今天下午也回應說明，大陸人士若要因民刑事訴訟來台，需要有傳票或開庭通知書，我方審查機制完備，若想「濫訴來台」可能性並不高，被查到還可能面臨刑事問題。

梁文傑說明，根據現行相關法令規定，大陸人士如果要申請來台進行司法訴訟活動，必須經我方司法機關審酌，有傳喚到庭的必要，才會許可入境。

梁文傑表示，當申請入境台灣時，必須檢附我方法院或地檢署開立的傳票或開庭通知書，並不是隨便可以申請的。他說，自2024年1月以來，約有89位大陸人民，因為民刑事訴訟來台。

梁文傑認為，我方審查機制完備，若大陸人士要用隨便提告或是「濫訴」的方式來台，可能性並不高，且若真有濫訴行為，或藉此名義來被我方查到，可能還有刑事問題。

移民署今天也說明表示，對於各類申請案皆就來台目的及所提文件詳加審查，即使許可入境後，針對有疑慮者，將進行訪查，以確認符合申請目的，如有違反相關法令，將配合有關機關認定處理，並持續追查後續不法行為。移民署呼籲，中國人士切勿聽信網路謠言及不肖業者宣傳花招，應循合法途徑依真實目的或事由申請來台，避免違反規定受罰，甚有牢獄之災，且可能影響未來一定期間內無法再申請來台。

另，對於有媒體報導，政府「專案清查」軍公教有無申領大陸身分證、定居證及居住證，第二波鎖定地方公職人員、公立各級學校教師，已於6月底截止，本次清查無人申辦大陸身分證，地方政府回報27人持大陸居住證，均已放棄。

梁文傑回應說，本次政府清查專案已經完畢，共有62萬6000多人完成「具結」，比例高達99.79%，未來將採取常態化和制度化的做法，也就是公務人員升遷、調職、晉用時，由人事單位做例行查核，這部分在規劃中，如果政策確定會對外說明。

移民署 梁文傑 身分證

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