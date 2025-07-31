盼「賀電事件」別重演 陸委會：望成都世運會順利舉行

在日前德國世大運賽事上爆發「賀電事件」，引起兩岸糾紛後，面對下一場國際賽事成都世運會即將到來，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，相信兩岸雖對「奧會模式」理解不同，但可以找到折衷點，希望事件不要進一步影響到未來的各項賽事，讓成都世運會能順利舉辦。

梁文傑說，體育署一再重申，我方發賀電是慣例，通常是在代表團內部舉行，跟所謂「奧會模式」所規範的賽場上行為是沒有關係的。

梁文傑說，希望這件事情不要進一步影響到未來的各項賽事，「特別是在中國大陸所舉辦的賽事」。他提到，2023年成都世大運、2024年杭州亞運我方都派代表團參加，也非常順利，希望接下來的成都世運會也能夠按照過去兩年這兩次比賽的經驗，能夠順利舉辦好。

至於今年世運會期間，我方是否還會有發賀電的動作，梁文傑說，細節如何進行要問體育署，但過去兩次（成都世大運、杭州亞運）都沒有發生爭議狀況，只要按過去兩次的模式走，就能避免爭議。他強調，以選手的參賽權為最重要，這才是我方參加比賽的最高目的。

梁文傑也坦言，兩岸對所謂「奧會模式」的理解有別，從北京角度來說，可以擴大到比如此次在德國，我方在場外向民間租了中繼站，貼上我方名稱、國旗，但也被陸方認為是違反「奧會模式」，然就我方理解，「奧會模式」只約束賽場內行為，所以對於陸方不斷擴大，我方是不能接受的。

但梁文傑認為，相信大家還是可以找到一個「折衷點」。至於如何雙方溝通，中華奧會是否扮演角色？梁文傑說，成都世運會也是奧會體系的一部份，這次世運會中華奧會也會組團前往，在中間的準備過程中，「中華奧會有扮演很大的角色」。

日前德國世大運期間，陸方人員疑搶奪我教育部長頒發的賀電，引起兩岸糾紛，大陸國台辦發言人陳斌華昨進一步在記者會上提出，無論是世大運還是世運會等，都需全面準確執行奧運模式（我稱奧會模式），不應該出現違背奧運模式的「名、旗、歌、徽以及材料、標示、口號等」，等於明確拋出七個「禁區」。

對此，我體育署昨聲明指出，奧會模式應僅限運動領域，大陸不應在其他領域要求適用，陸方人士干擾賀電頒發、搶奪物品的行為，已先違反運動精神與國際禮儀。體育署認為，大陸不斷將奧會模式範圍無限上綱，台灣頒發賀電給獲獎選手是代表團的內部事務，「中國無權干涉」。

在德國萊茵魯爾世大運後，下一場國際賽事2025成都世界運動會，將於8月7日至17日在大陸主場舉行，中華隊共派119名選手，參加14個運動競賽。