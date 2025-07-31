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朱孝天直播時說「希望趕快統一」 陸委會：尊重個人立場

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
朱孝天日前在直播時說出「希望趕快統一」引發討論。圖／取自朱孝天微博
朱孝天日前在直播時說出「希望趕快統一」引發討論。圖／取自朱孝天微博

因組合F4成名藝人朱孝天這幾年多在大陸發展，他近日直播時說出「我真的是希望趕快統一」，引起討論。陸委會副主委兼發言人梁文傑31日對此表示，這是他自己的個人立場，「我們尊重」。

今年上半年，對於台灣藝人配合中共轉發涉及統戰的圖卡的行為，陸委會曾表示，已將歐陽娜娜等列為重要行政查核對象，初步鎖定20多人，但目前尚未公布查核結果。

朱孝天的表態引發關注，梁文傑31日下午在主持陸委會例行記者會時回應說，該案和原來正在查處的案子狀況不太一樣，因為被查處的是附和中國大陸黨政軍組織的指揮或操縱，發表贊成「武統台灣」的言行。

梁文傑認為，相較被查對象，朱孝天只是表達個人的立場，「我想那個就是他自己的立場，那我們尊重」。

另對於有媒體關切，前少林寺住持釋永信因涉嫌刑事犯罪，遭陸方多部門調查，而他過去配合大陸多項政策包括「一帶一路」等，我方有何觀察。

梁文傑回應說，我方對於兩岸宗教交流有一套既定的政策，對於釋永信的個人私德問題、有沒有違法，和我方的總體政策沒有關係。

梁文傑 陸委會 朱孝天

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