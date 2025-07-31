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英媒指美參院軍委會主席8月訪台 陸外交部要求美方：停止干涉內政

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（歐新社資料照）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（歐新社資料照）

外媒指，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席威克（Roger Wicker）8月將率團訪台，大陸外交部發言人郭嘉昆31日在記者會時回應，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，並要求美方停止以任何藉口干涉中國內政，縱容支持台獨分裂勢力。

英國《金融時報》報導，威克將於8月率領國會代表團訪問台灣，3名知情人士已證實此行。分析人士指出，一向力挺台灣的威克來訪，將有助鞏固美國對台承諾，反擊外界質疑美國不可靠的說法。

大陸外交部發言人郭嘉昆31日主持例行記者會，法新社記者對此提問。郭嘉昆強調，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來。「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

郭嘉昆表示，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何藉口干涉中國內政，縱容支持台獨分裂勢力，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張。

美台 美國 外交部

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