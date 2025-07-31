中共黨外人士座談會 習近平：提振消費破除內捲

新華社報導，中共中央23日在中南海召開黨外人士座談會，中共總書記習近平表示，當前中國經濟依然面臨不少風險挑戰，下半年要在宏觀政策上持續發力、重點全方位擴內需、深化改革擴大開放，以及要有力提振消費、破除內捲。

新華社30日報導，中共中央23日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。

報導表示，習近平主持座談會並發表講話，強調做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，加快構建新發展格局，增強靈活性預見性，「著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力提振消費、破除『內捲』，暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現『十四五』圓滿收官」。

習近平表示，今年上半年中國經濟運行穩中有進，社會大局保持穩定，反映中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，支撐高質量發展的積極因素不斷積累。

習近平強調，當前中國經濟運行依然面臨不少風險挑戰，要正確把握形勢，增強憂患意識，堅持底線思維，用好發展機遇。下半年要在宏觀政策上持續發力、適時加力，重點做好全方位擴大內需、堅定不移深化改革擴大開放、推動科技創新和產業創新深度融合發展、持續防範化解重點領域風險、多措並舉保障改善民生等工作。

報導表示，習近平對各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士提出兩點希望。一是統一思想認識，凝聚廣泛共識。深刻理解把握中共中央關於當前經濟形勢的分析判斷和經濟工作的指導思想、大政方針、重要部署，多做宣傳政策、解疑釋惑、理順情緒、凝聚共識的工作。

習近平表示，二是立足自身優勢，推動高質量發展。提出更多具有前瞻性、操作性的意見建議。全國工商聯要引導民營經濟人士堅守主業、做強實業，堅定不移走高質量發展之路。

中共中央政治局常委李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席座談會。李強受中共中央委托通報了上半年經濟工作有關情況，介紹了關於下半年經濟工作有關考慮。

座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表孫其信先後發言。