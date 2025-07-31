廣東屈公病病例近5千例 美CDC考慮發布旅遊警示
大陸屈公病（陸稱基孔肯雅熱）病例數量持續上升，大陸官方並在29日於北京召開全國基孔肯雅熱疫情防治工作電視電話會議。美國疾病控制和預防中心（CDC）發言人表示，由於當地病例正增加，CDC計劃針對中國大陸發布旅行警示。
彭博報導，美國疾病控制和預防中心發言人表示，「CDC已注意到中國廣東省報告的屈公病疫情，並正評估疫情規模及範圍。」
近日，大陸的屈公病報告病例數呈上升趨勢，廣東省疾管局27日通報，7月20至26日之間，廣東新增報告2,940例屈公病當地熱點病例，截至26日，廣東省累計報告4,824例本地病例。廣州、陽江、湛江等地也陸續出現輸入病例。
另據微信公眾號「佛山發布」30日消息，佛山市人民政府29日根據突發公共衛生事件有關應急預案，結合當前佛山市基孔肯雅熱疫情防控形勢，決定啟動佛山市突發公共衛生事件Ⅲ級響應。
世界衛生組織（WHO）此前已發出緊急呼籲，防止屈公病重演2004至2005年在印度洋地區的大規模流行。新一波疫情始於2025年初，主要集中在此前曾受災的印度洋島嶼，如留尼旺、馬約特和模里西斯，並蔓延到歐洲和其他大陸。
29日在北京召開的「全國基孔肯雅熱疫情防治工作電視電話會議」，有大陸國家衛生健康委、國家疾控局相關負責人參加。會議強調，要加強屈公病疫情風險研判；進行多管道監測預警，防範疫情外溢擴散和境外輸入；提高「早發現」能力，規範進行病例救治；科學引導個人防護，增強公眾信心。
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