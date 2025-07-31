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搶賀電事件後 陸國台辦提奧會模式7禁區

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
在德國世大運爆發賀電事件後，大陸國台辦昨強調奧運模式「七禁區」，是否影響我選手參賽下周四舉行的成都世運會，值得關注。圖為日前成都世運會舉辦火炬傳遞儀式，圖中為火炬手馬龍。（中新社）
在德國世大運爆發賀電事件後，大陸國台辦昨強調奧運模式「七禁區」，是否影響我選手參賽下周四舉行的成都世運會，值得關注。圖為日前成都世運會舉辦火炬傳遞儀式，圖中為火炬手馬龍。（中新社）

成都世運會將於八月七日登場，中華隊將派出共計一一九名選手參賽，但在日前德國世大運賽事上爆發「賀電事件」後，大陸國台辦昨提出，無論是世大運還是世運會等，都需全面準確執行奧運模式（我稱奧會模式），不應該出現違背奧運模式的「名、旗、歌、徽以及材料、標示、口號等」，等於明確拋出七個「禁區」。

日前德國世大運期間，陸方人員疑搶奪我教育部長頒發的賀電，引起兩岸糾紛，大陸國台辦發言人陳斌華昨在例行記者會上表示，中國學生體育聯合會已於二十四日說明情況，澄清是非。

陳斌華強調，「奧運模式」是國際體育界公認的處理台灣問題的通行法則，也是兩岸體育界人士共同遵守的原則，任何國際體育賽事活動無論是「世大運」還是「世運會」等，都需要全面準確執行。

就此，陳斌華提出，不應該出現違背奧運模式的「名、旗、歌、徽、以及材料、標示、口號等」。

陳斌華還就事件重申，「問題發生的根源在於民進黨當局藉體育謀獨」，堅決反對民進黨藉體育謀獨挑釁。

體育署昨聲明指出，奧會模式應僅限運動領域，大陸不應在其他領域要求適用，陸方人士干擾賀電頒發、搶奪物品的行為，已先違反運動精神與國際禮儀。

體育署稱，自一九八一年洛桑協議後，大陸就不斷將奧會模式範圍無限上綱，台灣頒發賀電給獲獎選手是代表團的內部事務，「中國無權干涉」，呼籲勿藉運動賽事矮化台灣及進行統戰宣傳，才有助於兩岸良性互動；因體育署已發聲明，陸委會昨未對此再做回應。

值得注意的是，在德國萊茵魯爾世大運二十八日閉幕後，下場重要國際賽事二○二五成都世界運動會，將於八月七日至十七日在大陸主場舉行，中華隊共派一一九名選手，參加十四個運動競賽，昨國台辦在回應「賀電事件」時主動提及世運會值得重視。

國台辦 世運會 成都世大運

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