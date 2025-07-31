王毅見美企領袖團 籲尊重彼此核心利益 避免衝突

中美瑞典經貿會談結束，達成延長關稅休戰九十日的共識後，大陸外交部長王毅昨在北京會見美中貿易全國委員會董事會（USCBC）代表團時表示，中美要尊重彼此核心和重大利益，避免引發對抗衝突。

據大陸外交部，王毅昨會見由美中貿委會董事會主席芮思博和美國賽默飛世爾科技、奧的斯全球公司、高盛、波音、蘋果、和睦家醫療等企業高管組成的代表團。

他說，中方願和美方加強接觸、避免誤判、管控分歧、探索合作，落實好兩國元首的共識，推動中美關係實現穩定、健康、可持續發展。

王毅說，中美要建立更多溝通協商渠道，以客觀、理性、務實態度看待對方，樹立正確的戰略認知。要尊重彼此核心和重大利益，避免引發對抗衝突。要本著尊重、平等、互惠原則，不搞單邊霸道，多做一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

大陸商務部部長王文濤同日也會見上述企業代表團，據大陸商務部官網，雙方就中美經貿關係、美資企業在華發展等議題交換意見。

王文濤表示，事實證明，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴，「脫鉤斷鏈」行不通，平等對話協商才是解決分歧的關鍵。

對中美經貿會談，王文濤指出，在兩國元首指引下，中美在經貿領域已形成了日內瓦共識和倫敦框架，近兩天雙方團隊已在斯德哥爾摩舉行經貿會談。希望美方與中方相向而行，共同維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

王文濤提到，大陸開放的大門只會越開越大，利用外資政策沒有變也不會變。大陸消費市場規模穩居全球前列，歡迎包括美資企業在內的各國企業投資大陸，共用發展機遇。

陸工信部部長李樂成也於二十九日會見美企代表團，就裝備機械、智慧製造等領域交流，表示大陸將致力於維護公平、公正、公開的市場競爭秩序，鼓勵更多美資企業投資大陸。