中柬泰非正式會晤 重申遵守停火

柬埔寨和泰國廿四日爆發邊境衝突後，雙方雖在東協主席國馬來西亞的調停下達成停火協議，並於廿九日生效，但泰方隔日即指控柬方繼續襲擊泰國多地。大陸外交部稱，針對當前現地停火態勢較為脆弱，中柬泰三方非正式會晤昨在上海舉行，柬、泰雙方向中方重申將遵守停火共識。

大陸副外長孫衛東和柬埔寨、泰國代表昨日在上海共同出席大陸—柬埔寨—泰國三方非正式會晤。

據大陸外交部，柬、泰雙方向中方重申將遵守停火共識，並讚賞中方迄今為平息事態所發揮的積極作用。會議是在「坦誠、友好和融洽的氣氛」中進行的。

大陸近年積極對外展現其在國際衝突上的斡旋能力。大陸外交部發言人郭嘉昆昨表示，舉行此次中柬泰三方非正式會晤是中方「最新外交努力」，目的是推動柬埔寨、泰國落實停火共識，為盡快恢復柬泰邊境和平穩定創造條件。

郭嘉昆說，柬泰邊境衝突發生以來，中方一直以自己的方式，為緩局降溫作出積極努力。他說，中方在柬泰邊境衝突問題上，「從無私利」，支持東協以「東協方式」推動政治解決，願就此繼續和柬埔寨、泰國和馬來西亞等地區國家保持密切溝通。

大陸外長王毅廿五日在北京會見東協秘書長高金洪時說，柬泰邊境衝突問題的根源是當年西方殖民者造成的遺禍，中方讚賞並支持東協輪值主席國積極展開斡旋努力，中方願秉持公正公允立場，繼續為推動降溫緩局發揮建設性作用。