中共四中全會10月召開 將定「十五五」規畫

中共中央政治局昨召開會議，決定今年十月在北京召開四中全會，屆時將研究制定「十五五」規畫。此次會議定調下半年經濟工作，包含宏觀政策要持續發力、適時加力，和要有效釋放內需潛力，深入實施提振消費專項行動等。會議還研究了「其他事項」。

新華社報導，中共總書記習近平昨主持中共中央政治局會議。會議決定十月在北京召開中共第廿屆中央委員會第四次全體會議（四中全會），主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定「國民經濟和社會發展第十五個五年（二○二六至二○三○年）規畫」的建議。

會議指出，發展環境面臨深刻複雜變化，要保持戰略定力，集中力量辦好自己的事，在激烈國際競爭中贏得戰略主動。大陸今年上半年ＧＤＰ年增百分之五點三。會議認為，今年來經濟展現強大活力和韌性，但依然面臨不少風險挑戰。

就下半年經濟工作，會議明確，要落實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分釋放政策效應。加快政府債券發行使用，提高資金使用效率。

會議強調，要有效釋放內需潛力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。在保障改善民生中擴大消費需求。高質量推動「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力）建設，激發民間投資活力，擴大有效投資。

第一財經引述中泰國際首席經濟學家李迅雷表示，目前推出大規模刺激性政策的必要性不大。粵開證券首席經濟學家羅志恆認為，貨幣金融政策有必要進一步降準降息，降低房貸利率。東方金誠首席宏觀分析師王青稱，下半年有可能上調支持「兩重」投資的超長期特別國債發行規模。

大陸發改委近日下達第三批人民幣六九○億元支持消費品以舊換新資金，十月還將下達第四批資金。近期大陸還推出新育兒補貼，每孩三歲前每年可領人民幣三六○○元，財長藍佛安預告，將逐步推行免費學前教育，發放失能老年人養老服務補貼等。

新華社昨報導，習近平廿三日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取意見，時間點在此次中共中央政治局會議召開前。習近平說，要著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力提振消費、破除內卷。