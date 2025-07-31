觀察站／中共決策層端上四中全會「主菜」 關稅戰成配角

一如預期，中共中央政治局在七月三十日召開會議，有別於多方預測，今次會議中共決策層直接端上主菜，即定下中共二十屆四中全會會期，又明確四中全會主要議程是討論「十五五規畫」。這等同明確今年餘下數月的一條主線，而會外眼巴巴等著瞧的政策調整、關稅大戰，現在已成配菜。

中共中央政治局慣例一月一會，七月會議從來較重要，因以經濟為主要議題，有半年經濟工作會之稱，但關鍵在於半年之交，或承前啟後，或調頭轉向。

此次「七三○會議」熱切關注集中兩點，一是期盼新的「增量政策」，力挽下滑、內卷和通縮中的經濟；二是對外經貿政策，看跟美國談得怎樣作出調整；亦早有另一類判斷，即中共最高領導層可能另鋪棋局。

過去中共中央政治局會議開得可能千姿百態，但公布一定是五大內容，即作大勢判讀、定政策基調、調宏觀政策、定主要任務，加上「其他事項」。

今次會議公報沒按格式行走，一上來定大事，即定下十月為期，召開中共二十屆四次中央全會。又明確四中全會主要議程，除例行的中共中央政治局向中央委員會報告工作，就是研究關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規畫的建議。

今年早被中共定為第十四個五年規畫的「完成之年」 ，明年為第十五個五年規畫的「開局之年」。

中共最高層因何把五年規畫看得如此之重，「七三○會議」公告已作宣示，即從「十五五時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」到「集中力量辦好自己的事，在激烈國際競爭中贏得戰略主動，推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破」一整段話，正是今次的決策基礎，也是末來半年行事的政治理據，甚至可以預估，這段話將成為中共四中全會的開篇之語。

接下來的另一大段，算是為將至的四中全會。未來的第十五個五年規畫，草擬出了一個提綱，包括思想基礎、奮鬥目標、中心任務、戰略布局等，可說是四中全會的基本施工藍圖。

再來才是例行討論內容，一句「鞏固拓展經濟回升向好勢頭」，為對經濟基本說法，又一句「宏觀政策要持續發力、適時加力」，顯示無意做大調整、大轉向。至於堅定不移深化改革、擴大高水準對外開放和穩住外貿外資基本盤等，同樣是耳熟能詳的政策主張。