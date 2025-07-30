陸國台辦副主任吳璽 批民進黨粗暴限制兩岸交流破壞和平

今年度大陸記協與國台辦的兩岸記者聯合採訪活動將在湖南登場，30日晚間在長沙舉辦的啟動儀式上，大陸國台辦副主任吳璽表示，當前民進黨當局為圖謀台獨分裂，一再粗暴限制兩岸交流合作，刻意阻撓台灣同胞前來大陸參訪旅遊，破壞的是台海和平穩定，損害的是廣大台胞的切身利益。

吳璽對於這次的活動拋出三點意見，她指出以史為鑒，秉持民族大義。她表示今年是中國人民抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，勝利屬於全體中華民族，在這當中湖南扮演了至關重要的角色，是阻止日軍鐵蹄西進的堅強屏障，也是艱苦卓絕迎來勝利的榮耀之地。她還提到要把握當下，共謀民族復興。最後則是要同心同向，書寫美好的未來

吳璽強調，大陸致力於促進兩岸交流合作，深化各領域的融合發展，為的是兩岸同胞的切身福祉，謀的是中華民族的整體利益，奔的是國家統一民族復興。「我們歡迎廣大台灣同胞來大陸施展才華和抱負，願盡最大的努力提供更好的學習就業創業發展的舞台和條件，讓兩岸同胞成為兩岸關係和平發展的推動者、建設者和維護者，成為攜手打拼，共謀發展的好朋友好夥伴」。

她批評當前民進黨當局為圖謀台獨分裂，一再粗暴限制兩岸交流合作，刻意阻撓台灣同胞前來大陸參訪旅遊，破壞的是台海和平穩定，損害的是廣大台胞的切身利益。她呼籲媒體以真誠的筆觸架設兩岸溝通的橋樑。

此外，中共湖南省委常委兼統戰部部長隋忠誠則介紹湖南省，他說，湖南位處洞庭湖之南，湘江貫穿湖南全境，全省面積21萬餘平方公里，7,300多萬人口，歷史人文上是「一群湖南人，半部近代史」，當代產業發展也涵蓋多個領域。他指出台灣有湘籍人士及後裔有60多萬人，目前省內每年有15萬人次台灣人員居住，湘台交流也密切，經濟合作也非常緊密。

主持啟動儀式的國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮則介紹此次參加聯合採訪的兩岸媒體以及採訪行程。