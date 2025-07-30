陸國台辦主任宋濤要求 落實八項規定推動對台工作高質量

大陸國台辦主任宋濤29日以「堅定不移落實中央八項規定精神 以作風建設新成效推動對台工作高質量發展」為主題，為大陸國台辦的中共黨員幹部講授專題黨課。宋濤說，當前，台海形勢複雜嚴峻，要以作風建設新成效推動對台工作高質量發展。

國台辦每年例行性召開相關中共黨紀學習教育專題黨課，據大陸國台辦網站，該場專題黨課於昨日召開， 中央紀委國家監委駐中央統戰部紀檢監察組副組長周煜華出席。

宋濤表示，我們要深入學習領會中共總書記習近平關於加強黨（指中共）的作風建設的重要論述，深刻認識新時代加強黨的作風建設的重要意義、本質屬性、核心要義、重大舉措等，進一步增強深入貫徹落實中央八項規定精神的政治自覺、思想自覺、行動自覺。

他還提到，習近平多次強調要清醒看到「四風」問題的頑固性、反復性，要看到反彈回潮、隱形變異。他說，充分運用反面典型案例加強警示教育，是這次學習教育的一項重要要求。要深入剖析中央通報、中央台辦印發的違反中央八項規定精神典型案例的癥結根源，從中受警醒、知敬畏、守底線，持續築牢貫徹中央八項規定及其實施細則精神的堅固防線。

宋濤說，當前，台海形勢複雜嚴峻。中央台辦深入貫徹中央八項規定精神學習教育和巡視整改兩項重要的政治任務同步推進，時間緊、任務重、要求嚴，全辦黨員幹部要學深悟透習近平總書記關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略，把展開學習教育和貫徹中共中央對對台工作的決策部署和完成各項工作結合起來。

他提到，推進作風建設常態化長效化，以作風建設新成效推動對台工作高質量發展，為全面推進中華民族偉大復興、實現祖國統一大業貢獻力量。

所謂「中央八項規定」，是第十八屆中共中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定，包括切忌走過場、搞形式主義，和要精簡文件、規範出訪活動、厲行勤儉節約等。