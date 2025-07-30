傳言並非毫無意義！習近平失勢雜音不斷…反映陸大眾渴望改變

海外中文圈今年來不斷湧現諸如「習近平失勢」、中共軍方奪權等缺乏證據的傳言，近來也被外媒注意到。華爾街日報今天分析，這些傳言雖缺乏證據，卻非毫無意義的雜音，而是體現習近平政治體制日益個人化和不透明，更反映中國大眾對改變的渴望。

華爾街日報這篇以「『中南海秘辛』何以甚囂塵上」為題的文章表示，習近平5月底至6月初有兩週時間未公開露面，且出人意料地不參加在巴西舉行的金磚國家（BRICS）峰會，加上中共沒有公布5月間是否舉行了每月1次的政治局會議，都加劇了流言的廣傳。

文章說，雖然這些情況值得注意，但遠不是能證明習近平權力受到威脅的證據，任何解讀中南海內部情況的嘗試都需要抱持極為審慎的態度。事實上，這些情況的象徵可能剛好相反，因為現年已72歲的習近平，可能只是在下放更多的日常工作。

文章表示，習近平雖然減少了海外出訪，卻仍在主持中共黨政的高層會議，且改在北京接待外國領導人，他的消息仍占據著官媒的頭條。這些都很難說是一名領導人正在失勢的跡象。

文章分析，儘管如此，上述解釋還是無法平息外界對習近平權力的熱議。這類傳聞之所以持續流傳，並非因為它們「一定是真」的，而是因為在一個建立在高度保密和集權控制之上的體系中，這種傳言「聽起來有可能是真的」。

研究中國政治的學者唐志學（Joseph Torigian）直指，「傳言是中國體制的一個固有特徵」，而且「人們願意相信的那類傳言，更容易被傳播」。

文章指出，問題在於中南海這個黑箱為何總是「催生如此瘋狂的猜測」，最根本的原因是「資訊真空會助長猜測」。尤其是在習近平的領導下，中共已經系統性地拆除了以往還存在的有限透明度和意見回饋管道。

此外，中國政治中有一個由來已久的傳統，那就是「傳言可成為政治鬥爭的工具」，而由那些意圖在民眾中散播疑慮、破壞領導人威望的人放出。

這篇文章提到，前中共總書記趙紫陽曾說過，中共高層領導人之間不會公開挑戰對方，而是會透過背後捅刀子和散布謠言來占上風；趙紫陽就曾向其助理表達過自己對這種「兩面派」政治文化的不滿。

文章說，目前無法得知，上述的「兩面派」政治文化是否為有關習近平傳言的幕後推手。但可肯定的是，這些傳言並非憑空出現，因為習近平永無休止的清洗運動得罪了許多人，且中國正面臨嚴重的經濟困難。當人們感受到這種經濟痛苦時，就會尋找替代方案。

這篇文章認為，這些傳言可能反映了一種「一廂情願的想法」，也就是（習近平的）「不明智政策」正受到挑戰，或是領導層的更迭可能會為中國經濟帶來轉機。

文章最後表示，相較於這些傳言的真實性，傳言持續存在所顯示的問題更重要，那就是體制的不透明正在滋生猜疑，也反映出大眾對改變的渴望，在當今的中國這值得傾聽，無論它是公開宣告，還是私下低語。