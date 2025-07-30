國台辦談「取代中華民國」 陸委會：中共無權代表台灣

大陸國台辦發言人陳斌華今在回應賴總統「團結十講」時，表示「1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府」。對此，陸委會晚間回應表示，中華民國作為主權獨立的國家，已經持續繁榮、發展114年，中共自1949年以來從未治理過台灣，也無權代表台灣，這是客觀事實，也是台海現狀。

總統賴清德先前在「團結十講」時，表示「中華人民共和國從未統治台灣」，陸委會也說，「台灣從1945年後一直是中華民國統治，中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。

不過，陳斌華今天除在國台辦例行記者會上作出上述回應，也強調這是在「中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替」。因此，陳斌華認為，「中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權」。

對於陸方表述，陸委會今天回應表示，中華民國作為主權獨立的國家，已經持續繁榮、發展114年，不曾跟世界上任何一個國家存在隸屬關係，而中華人民共和國自1949年以來從未治理過台灣，也無權代表台灣，這是客觀事實，也是台海現狀。

陸委會說，再次呼籲中方務實面對中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，與台灣民選合法政府進行有意義的對話，如此方有助於兩岸關係正向發展。

至於陳斌華今天也在國台辦例行記者會上，對我教育部「識讀中國」教材將上路，抨擊是「妄圖利用台獨教材割斷兩岸歷史文化聯結，造成台灣青年一代歷史記憶混亂和認同扭曲」，陸委會也回應強調，教材絕對實事求是，依歷史事實編寫。

陸委會說明，我國教育部現行「十二年國民基本教育課程綱要」(108課綱)在社會公民領域及全民(國防)教育領域，為培養學生民主素養與國際觀，原已納入認識中國大陸、國際及兩岸情勢之內容，教育部邀集專家學者，依循課綱結合學術專業，就中共政權的性質、兩岸關係及國際最新情勢，依據客觀事實，提供教學補充教材，協助教師教學更為活潑並與時事結合。